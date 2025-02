A casta não pode ser um critério para nomear a confiança do templo, diz o Tribunal Superior de Madras

Um Tribunal Constitucional que exerce sua jurisdição por escrito nos termos do artigo 226 da Constituição, a violência será a Constituição se divertir as orações da casta, diz o juiz. | Crédito da foto: foto do arquivo

O que é necessário para que uma pessoa seja nomeada como administrador do templo é a fé religiosa, a profunda devoção a Deus e o comportamento virtuoso. Deve ser completamente irrelevante sobre qual casta ou credo pertence, disse o Tribunal Superior de Madras.

O juiz D. Bharatha Chakravarthy disse que toda vez que um templo enquadra um esquema para a administração, deve -se levar em consideração que as relações de confiança não são designadas com base em sua casta, mas apenas com base em seus pensamentos divinos e seu caráter impecável.

As observações foram feitas ao livrar -se de um caso apresentado por um indivíduo para enquadrar um esquema para designar administradores não sociais para os templos perumais de Varatharaja Perumal e Senraya, localizados na vila de Aavalappatti em Pollachi Taluk, no distrito de Coimbatore, entre Pessoas pertencentes a uma casta específica de casta. .

Depois de ouvir o advogado do peticionário, bem como o Alegre do Governo Especial (Departamento de doações Religiosas e Beneutas Hindus) NRR Arun Natarajan, o juiz expressou sua decepção durante toda a declaração, apresentada em apoio ao pedido de redação, já que prosseguiu apenas com base na casta.

“Casta é um mal social. A sociedade sem elenco é nosso objetivo constitucional. Qualquer coisa em direção à perpetuação da casta nunca pode ser considerada por nenhum tribunal de justiça. O motivo é muito simples. Primeiro, não é decidido pelo que se aprende ou faz na vida. É de nascimento. Portanto, chega ao espírito básico da sociedade que todos os homens nascem iguais ”, escreveu o juiz.

Ele também disse que a casta divide a sociedade, leva a discriminação e violência e também dificulta o crescimento. “O sistema de castas leva à perversão dos objetivos e valores da sociedade. Portanto, qualquer oração que tenha o efeito da perpetuação da casta não será apenas inconstitucional, mas também se oporá à política pública. Chegou a hora de este tribunal declarar enfaticamente assim ”, acrescentou o juiz.

Afirmando que ninguém poderia entender a religião melhor do que Swami Vivekananda, disse o juiz Chakravarthy, se a religião e a adoração fossem para o benefício da alma, então é preciso lembrar as palavras de Vivekananda de que “a alma não tem sexo ou casta ou imperfeição”

Então ele convocou Br Ambedkar, que disse: “Na Índia, existem castas. As castas são antinacionais. Primeiro, porque eles causam separação na vida social. Eles são antinacionais também porque geram ciúmes e antipatia entre casta e casta. Mas devemos superar todas essas dificuldades se queremos nos tornar uma nação em realidade.

Portanto, um Tribunal Constitucional que exerce sua jurisdição por escrito nos termos do artigo 226 da Constituição estaria fazendo violência à Constituição se ele divertir as sentenças baseadas em casta, o juiz concluiu com um piloto que, se algo pudesse ser levado em consideração, pode ser levado em consideração apenas para fornecer reserva e discriminação positiva para aumentar as classes oprimidas/atrasadas.