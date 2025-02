Friedrich Merz fez isso e assa sua vitória como “histórica”. Os alemães recompensaram sua CDU e ofereceram -lhe um comando para outras consultas do governo.

Após a campanha eleitoral da Tesissimo na Alemanha, os números da pesquisa de saída deixam muita dúvida: será outro chanceler. Olaf Scholz é derrotado, admite e se prepara para deixar a cena, com costrite e a face explícita de “amargura”.

Enquanto o Ultra -Direct, que é confirmado pela primeira vez como o outro partido na República Federal, duplica o consenso em comparação com quatro anos atrás. No entanto, ele não correu, assim como temia, além de 20%de Praga, programado para pesquisas por algum tempo.

Vídeo Na Alemanha, ganha a coalizão CDU/CSU, AFD Boom, que é o segundo

“Bem -vindo a Adenauer Hause, nesta noite histórica, 23 de fevereiro de 2025. Nós, CDU e CSU, Union, venceram essas eleições”, a oponente Angela Merkel, que venceu o sucesso no passado, tem muitas derrotas. Mas, esperando por ele, há uma rocha notável: permanece incerto que os números são suficientes para uma grande coalizão, a única equipe considerada realmente estável.

Decisivo será dados Liberali e BSW, ainda à beira da navalha à noite em comparação com o limiar de entrada no Parlamento 5%. Se ambos entrarem na entrada do Bundestag, uma coalizão de três caminhos seria uma maneira obrigatória de alcançar pelo menos um número mágico de 316 assentos de 630. Enquanto o SPD entra em colapso para 16,3 (em comparação com 25,7%que entregaram o leme a Scholz ). AFD voa para 20,4% (e o duplo consentimento que, em 2021, eles ainda eram 10,4). Os verdes permanecem 12,3% (contra 14,7 daquela época). Linke sobe com um salto para 8,5% (era 4,9).

Enquanto o lado da BSW do Sahra Wagneknehct começa com um bom 4,9%, mas os riscos não entram no Bundestag, como dados liberais no FDP em 4,7% (após 11,4% 4 anos atrás, sim conquistou um lugar na operação de Scholz de uma luz Coalizão, então eles desmoronaram).

Portanto, o resultado das eleições iniciais (o que significava um recorde de 84%) confirmou o sucesso para Alice Weidel, de decreto ultra decadente, com decoração de Alice Weidel. Uma mulher que decidiu radicalizar sua posição também usou o apoio dos Estados Unidos dos EUA e a atmosfera de incerteza geral marcada pela aprovação de Elon Musk, a pressão do JD Vance e o terror sem precedentes, ataques atingidos por Berlim Matrix, no Coração do Memorial a Shoah – e também no resto do país.

“O resultado histórico, dobramos nossas vozes”, o líder deu. “Estamos prontos para governar, nossas mãos estão estendidas”, acrescentou, concentrando -se diretamente na abolição de um cordão médico que isolou seu partido. Por outro lado, a atmosfera deserta é cercada pelo chanceler Scholz admitiu “derrota amarga” e imediatamente abordou seus desejos que o vencedor, que está passando, é um parlamento simples. Naquela época, foi o presidente Lars Klingbeil, que anunciou uma “mudança de geração” nos social -democratas alemães que terão que inovar programas e funcionários.

Pelo resto, algumas horas após a votação – ele recebeu Donald Trump como “grande sucesso para a Alemanha e a América” ​​após muitas interferências – os sinais para futuras negociações já começaram. “As negociações terão que ser rápidas. O mundo não nos espera. A Alemanha deve ter um governo confiável ”, Merz descreveu antes de fundou o partido que voltou ao comando do país hoje à noite.

Aliado da Baviera, CSU Markus Soeder, repetiu o veto na coalizão com o verde: “Robert Habeck perdeu, ele deve ir à oposição. Se os liberais o fizessem, seria melhor governar com eles e os social -democratas, seria melhor governar com eles e os social -democratas. que já prometeram restaurar ”. Na fila do FDP, Christian Lindner disse que estava pronto para deixar a política se o partido acabar fora do Parlamento. Enquanto seu representante Wolfgang Kubicka tentava fazer suas apostas: eles também vêm da rejeição de ecologistas, não com a hipótese da coalizão “Jama”.

O primeiro -ministro israelense Benyamin Netanyahu parabenizou Friedrich Merz e o Centro CDU/CSU pela “clara vitória das eleições” nas eleições alemãs de hoje. “Mal posso esperar para trabalhar em estreita colaboração com seu próximo governo para fortalecer ainda mais a parceria entre nossos dois países”, escreveu Netanyahu no X.

O secretário -geral da OTAN, Mark Rutte, “parabenizou Friedrich pela vitória das eleições de hoje na Alemanha. Mal posso esperar para trabalhar com você neste momento decisivo para nossa segurança compartilhada. É essencial que a Europa intensifique as despesas de defesa e sua liderança será essencial, será essencial “, escreveu o X.

O presidente ucraniano Volodymyr Green parabenizou o líder conservador alemão Friedrich Merz para vencer as eleições legislativas e afirmou que queria cooperar com a Alemanha para “fortalecer a Europa”. “A Europa deve ser capaz de se defender, desenvolver suas indústrias e obter os resultados necessários”, disse ele Zelena no Post X.

O presidente francês Emmanuel Macron, parabeniza o líder conservador alemão Friedrich Merz por vencer as eleições e afirma estar “mais determinado do que nunca fazer grandes coisas” com a Alemanha.

Primeira página da AfD em todas as regiões orientais



Aconteceu que o AFD foi o primeiro partido em todos os novos Bundeslander, Eastern, com exceção de Berlim. De acordo com dados oficiais em Brandenburg, é o primeiro partido com 32,5%. Na Saxônia, com dados oficiais de 12 das 16 seções, a festa vem primeiro com 38,8%. Também em Turingia, Mecklenburg-Vorpommerne e Sachsen-Anhalt, onde o nu ainda está ligado, a festa é firme. Berlim é confirmada no Counter -Trend, onde com a conclusão do Spilquase é o primeiro Linke (20,1%) e Afdè apenas em quinto com 13,9%

