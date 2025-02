A cena não utilizada do renascimento mundial do Jurássico do romance de Jurassic Park

Foi revelado anteriormente que o próximo Renascença Jurássica do Mundo Ele terá material não utilizado do romance original no qual o filme de 1993 se baseou.

Que cena não utilizada se adaptará em Jurassic World Rebirth?

Em uma entrevista recente à Vanity Fair, o produtor Frank Marshall revelou que o próximo filme adaptará a infame cena do T-Rex Chase do romance de ficção científica de 1990 de Michael Crichton.

A cena, para esses estranhos, vê Alan Grant e os netos de John Hammond, Tim e Lex tentando flutuar através de uma lagoa em uma balsa de borracha, tudo enquanto tentam não acordar um T-Rex adormecido. As coisas estão dando errado, como costumam fazer no Jurassic Park, o que leva a um grande cenário de perseguição.

Coincidentemente, a cena também foi uma ótima inspiração para o Jurassic Park da Universal Studios Ride: The Ride.

O Jurassic World Rebirth é estabelecido cinco anos após os eventos em domínio, girando em torno de um novo ambiente que agora é considerado inóspito para os dinossauros. É dirigido por Rogue One: A Star Wars Story, o cineasta Gareth Edwards e escrito pelo roteirista original do Jurassic Park David Koepp.

“Cinco anos após os juízes do domínio jurássico, a ecologia do planeta tem sido inóspita para dinossauros. Os restantes existem em ambientes equatoriais isolados, com climas que se assemelham àqueles em que prosperaram uma vez. As três criaturas mais colossais dentro dessa biosfera tropical têm a chave para uma droga que trará benefícios milagrosos que salvam a vida da humanidade ”, diz Synopsis.

Scarlett Johansson (mais conhecido como Viúva Negra no MCU) estrela do especialista em operações secretas Zora Bennett, enquanto Bailey (Bridgerton, Wicked) interpreta o paleontologista Dr. Henry Loomis. O restante do elenco inclui Mahershala Ali como Duncan Kincaid, um amigo de Rupert como Martin Krebs, Manuel Garcia-Rulfo como Reuben Delgado, Luna Blaise como a maior filha de Reuben, David Iiacono como filho de Reuben, Audrina, Audrina, como mais o mais Filha Young de Reuben, Ed Skrein. , Filipinas Velge e Bechir Sylvain.

O Jurassic World Rebirth será lançado nos cinemas dos EUA em 2 de julho de 2025. Ele vem de fotos universais.

(Fonte: Vanity Fair)