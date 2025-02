A China apoia “o recente consenso” entre os Estados Unidos e a Rússia na guerra na Ucrânia, disse Wang Yi, ministro das Relações Exteriores do país, em meio às discussões em andamento sobre a guerra de quase três anos.

“A China apóia todos os esforços dedicados à paz, incluindo o recente consenso alcançado pelos Estados Unidos e pela Rússia, e espera que as partes em questão possam encontrar uma solução sustentável e duradoura que leve em consideração as preocupações de outros”, disse Wang em um Declaração traduzida para o inglês.

“A China está disposta a continuar desempenhando um papel construtivo no acordo político da crise de acordo com os requisitos das partes interessadas e levando em consideração as preocupações da comunidade internacional, especialmente os países do Sul Global”.

O secretário de Estado Marco Rubio e seu colega russo se reuniram na Arábia Saudita no início desta semana, uma notável mudança nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia que encerrou uma política de isolamento imposta após a grande escala invasão da Ucrânia pela Ucrânia da Rússia em fevereiro da Ucrânia .

Funcionários dos Estados Unidos e da Rússia também deixaram reuniões recentemente que indicam um relacionamento bilateral alterado, mas não houve compromissos sólidos na direção de acabar com a guerra na Ucrânia.

“Foi positivo, otimista, construtivo, tudo lá para alcançar o resultado correto, com base na solução”, disse o enviado especial do Oriente Médio Steve Witkoff. “Não poderíamos imaginar um resultado melhor após esta sessão. Foi muito, muito sólido.

Na declaração de Wang, o ministro das Relações Exteriores disse que, quando se trata da guerra na Ucrânia, “as conversas da paz têm crescido recentemente e a janela para a paz está abrindo”.

“Embora as posições das partes não sejam consistentes e não exista uma solução simples para problemas complexos, o diálogo é sempre melhor do que as conversas de confronto e a paz são sempre melhores que a guerra. A China sempre defendeu que a crise é resolvida pacificamente o mais rápido possível ”, acrescentou Wang.

A China forneceu apoio da Rússia durante toda a sua guerra contra a Ucrânia, incluindo apoio comercial à produção militar de Moscou. A relação entre os dois países quebrou os laços dos Estados Unidos e da China durante o governo Biden.

