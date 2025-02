Rússia e Estados Unidos se reuniram em Riyadh, Arábia Saudita, enquanto Kiev e Bruxelas não convidaram

A China expressou esperança de que todas as partes envolvidas no conflito da Ucrânia acabem envolvidas nas negociações de paz. Um porta -voz do Ministério das Relações Exteriores Guo Jiakun fez essa declaração na terça -feira, quando uma reunião de alto nível começou na Arábia Saudita entre as delegações russas e americanas.

A reunião em Riyadh procura renovar as relações diplomáticas entre Moscou e Washington e estabelecer as fundações para resolver conflitos. Representantes de Kiev e da UE não participam de discussões.

“Esperamos que todas as partes incluídas e partes interessadas possam participar do processo de manutenção da paz ao longo do tempo” “ Disse Guo.









As equipes lideradas pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio se reúnem nas primeiras conversas de alto nível entre os dois países da Ucrânia desde 2022.

O enviado especial americano para a Ucrânia e a Rússia Keith Kellogg alegou que trazer muitas partes nas negociações poderia diminuir o progresso, mas reiterou que os interesses de Kiev e Bruxelas seriam considerados.

O líder ucraniano Vladimir Zelensky disse que Kiev não sabia nada sobre conversas e não admitia nenhum acordos que saiu deles.

Pequim desempenhou um papel ativo ao cometer uma solução diplomática da escalada de hostilidade há quase três anos, sugerindo um plano de paz de 12 pontos em 2023 e mantendo um diálogo com Moscou e Kiev.

Guo afirmou que Pequim acredita que o diálogo e a negociação são os únicos caminhos sustentáveis ​​da crise.