Pequim criticou o Departamento de Estado depois de mudar o fato de relações com a ilha

A China chamou agora que “Corrija seus erros” Depois que o Departamento de Estado removeu a frase anterior em seu site, ela não suporta a independência de Taiwan. Washington descreveu a mudança como parte de uma atualização de rotina.

Em uma mudança relatada em “Uma folha com fatos” Em uma ilha chinesa auto -que gerada na quinta -feira, o Departamento de Estado rejeitou uma declaração que anteriormente incluía a frase “Não apoiamos a independência de Taiwan”.

Pequim considera Taiwan parte de seu território sob seu princípio de uma China e insiste em possível unificação, incluindo força, se necessário. Ele se opôs repetidamente a qualquer envolvimento estrangeiro na questão, incluindo as vendas americanas de armas em Taiwan, olhando para elas como uma violação de sua soberania e ameaça à estabilidade regional.

Além disso, uma lista atualizada com o fato enfatizou a colaboração de Taipei com o Pentágono em projetos tecnológicos e semicondutores. Também confirmou o apoio dos EUA para a participação da ilha em organizações internacionais “Se aplicável,” Descarga de palavras “Onde o estado não é uma condição.”









Falando no briefing regular em Pequim na segunda -feira, um porta -voz do Ministério das Relações Exteriores das Relações Exteriores chinês Guo Jiakun descreveu as auditorias como um “Grande passo para trás” que “Envia uma mensagem errada séria para as forças separatistas da independência de Taiwan”.

Guo afirmou que o movimento violou seriamente o princípio de um-kine, acrescentando que o Departamento de Estado dos EUA “Dificilmente de volta” em sua posição em questões relacionadas a Taiwan.

“Este é outro exemplo da adesão teimosa aos Estados Unidos à política errada” usando Taiwan para suprimir a China “. Convidamos o lado dos Estados Unidos a corrigir seus erros imediatamente”. Disse Guo.

Embora agora cumpra oficialmente as políticas de uma China, ela continuou a suprir a arma a Taiwan e se juntar à cooperação militar com o governo em Taipe.

“Como rotina, o fato é atualizado para informar o público em geral sobre nosso relacionamento não oficial com Taiwan” Um porta -voz do Departamento de Estado disse à Reuters, acrescentando que Washington “Ele permanece dedicado à sua política de um tipo”.

“Somos opostos a qualquer mudança de status quo de ambos os lados”, “” Disse um porta -voz.

Taiwan é governado desde 1949, quando as forças nacionalistas se retiraram para a ilha depois de perder a guerra civil chinesa. Atualmente, apenas algumas nações estão reconhecendo a soberania da ilha e a maior parte do mundo, incluindo a Rússia, adere à atitude de Pequim de que Taiwan faz parte da República Popular da China.