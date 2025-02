A China na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025) instou os Estados Unidos a “corrigir seus erros” depois que o Departamento de Estado dos Estados Unidos eliminou a redação anterior de seu site sobre não apoiar a independência de Taiwan, que dizia que fazia parte de uma atualização de rotina.

A folha de informações em Taiwan, atualizada na semana passada, mantém a oposição de Washington à mudança unilateral de Taiwan ou da China, que afirma que a ilha governava democraticamente é a sua.

Mas, além de soltar a frase “não apoiamos a independência de Taiwan”, a página adicionou uma referência à cooperação de Taiwan com uma tecnologia do Pentágono e um projeto de desenvolvimento de semicondutores e diz que os Estados Unidos apoiarão a participação de Taiwan em organizações em organizações internacionais “, onde apropriado “.

Pequim denuncia regularmente qualquer reconhecimento internacional de Taiwan ou contato entre funcionários de Taiwan e estrangeiros, vendo -o incentivando o status separado de Taiwan da China.

A atualização do site chegou aproximadamente três semanas depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, jurou seu segundo mandato na Casa Branca.

Falando em Pequim, porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun disse que as críticas de Taiwan no site do Departamento de Estado dos Estados Unidos foram um grande passo para trás e “envia uma mensagem realmente incorreta para as forças separatistas de Independência de Taiwan.

“Este é outro exemplo da adesão teimosa dos Estados Unidos à política errônea de ‘usar Taiwan para suprimir a China’.

Os Estados Unidos, como a maioria dos países, não possuem laços diplomáticos formais com Taiwan, mas é seu patrocinador internacional mais forte, vinculado por lei a fornecer à ilha os meios para se defender.

“Como é a rotina, a folha de informações foi atualizada para informar o público em geral sobre nosso relacionamento não oficial com Taiwan”, disse um porta -voz do Departamento de Estado em um e -mail enviou o tempo de Taiwan no domingo, respondendo a perguntas sobre as perguntas sobre as perguntas sobre as perguntas sobre o Perguntas sobre as perguntas sobre as perguntas sobre as perguntas sobre as perguntas sobre as perguntas sobre as perguntas sobre as perguntas sobre a redação atualizada do site.

“Os Estados Unidos ainda estão comprometidos com sua política da China”, disse o porta -voz, referindo -se oficialmente a Washington que não se posicionou na soberania de Taiwan e reconheceu apenas a posição da China sobre o assunto.

“Os Estados Unidos estão comprometidos em preservar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan”, disse o porta -voz.

“Nós nos opomos a qualquer mudança unilateral no status quo de cada lado. Apoiamos o diálogo cruzado da extensão e esperamos que as diferenças cruzadas sejam resolvidas por meios pacíficos, livres de coerção, de maneira aceitável para as pessoas.

No domingo, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Lin Chia-Lung, expressou seu apreço pelo que chamou de “apoio e postura positiva sobre as relações entre os Estados Unidos e Taiwan”.

O governo de Taiwan rejeita as declarações de soberania de Pequim, dizendo que apenas o povo da ilha pode decidir seu futuro.

Taiwan diz que já é um país independente chamado República da China, seu nome oficial. O governo republicano fugiu para Taiwan em 1949, depois de perder uma guerra civil com os comunistas de Mao Zedong, que estabeleceram a Popular República da China.