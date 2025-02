A China apresentou uma proposta para manter a cúpula entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, para ajudar a encerrar o conflito da Ucrânia, informou o Wall Street Journal na quarta -feira, afirmando pessoas familiarizadas com o assunto.

A China há muito tempo procurou se posicionar como um potencial mediador de paz no conflito em Moscou-Kiev, apresentando seu próprio plano do caminho para resolver a crise.

O desenvolvimento ocorre depois que Putin e Trump tiveram uma conversa telefônica na quarta -feira – seu primeiro contato confirmado desde que Trump voltou à Casa Branca no mês passado. Os líderes tinham um “Longo e muito produtivo” Converse, de acordo com o presidente dos EUA. Trump mais tarde anunciou que ele e Putin concordaram “Imediatamente” Início de negociar para resolver o conflito da Ucrânia.

Nas últimas semanas, as autoridades chinesas fizeram uma proposta para a equipe de Trump por meio de intermediários, sugerindo uma cúpula entre os dois líderes e uma oferta de ajuda com esforços de paz após uma potencial trégua, informou o WSJ, citando fontes em Pequim e Washington.









Segundo o relatório, a oferta chinesa é prevista pela cúpula EUA-RUSSIAN sem a participação do líder ucraniano Vladimir Zelensky. A proposta vai contra a longa obrigação do Ocidente de incluir Kiev em qualquer discussão relacionada ao conflito.

A Casa Branca se recusou a confirmar WSJ para se ele havia recebido a oferta da China, mas ainda rejeitou e descreveu o funcionário da Casa Branca como “Não é sustentável”. O Ministério das Relações Exteriores da China também se recusou a comentar o relatório, afirmando apenas que Pequim “satisfeito” Veja aquela Rússia e agora “Fortalecendo os relacionamentos e intensificação de uma série de questões internacionais”.

Durante a conversa, Trump e Putin supostamente concordaram em visitar países um ao outro.

O Serviço de Impressão Kremlin confirmou que Putin pediu a Trump que visitasse Moscou, mas não forneceu um prazo para nenhuma viagem em potencial. O presidente dos EUA mais tarde afirmou que seu primeiro encontro iria “provavelmente” manter em breve na Arábia Saudita.

Nenhuma negociação de paz na Ucrânia foi realizada desde os primeiros meses do conflito. As negociações entre a Rússia e a Ucrânia realizadas na Bielorrússia, e Türkiye corrigidas na primavera de 2022, e ambos os lados acusaram outros de fazer demandas irrealistas. O alto oficial do Departamento de Estado dos EUA, Victoria Nuland, disse em 2024 que Washington e seus aliados aconselharam Kiev a não concordar com as condições exigidas por Moscou.