A China reage a Trump com 15% de obrigações de carvão e gás americano

Pequim responde aos deveres de 10% a todos que estão na China, a importação de Donald Trump, passou pelo pacote de medidas direcionadas a carvão e gás natural liquefeito (GNL) com taxa de 15%, além de outra taxa 10% ao petróleo. Equipamentos agrícolas e alguns carros. As medidas afirmaram que o Ministério das Finanças, “foi imposto para enfrentar” planos de magnatas e entraria em vigor a partir de 10 de fevereiro.

Além disso, começou uma investigação contra o Google, “suspeita de violar as leis antitruste chinesa”. O procedimento foi lançado pela Administração Estadual de Regulamentação do Mercado, Beijing AntimonoPosition “de acordo com os regulamentos”. Esta etapa tem um escopo simbólico que eficaz, porque a atividade do gigante usa a República Popular proibida.

Ao ingressar nos EUA na terça -feira, 10% das obrigações adicionais que Trump na China importa, Pequim, responderam por várias medidas que se concentram no carbono e no gás de um liquefeito natural 15%, mais petróleo, máquinas agrícolas desde 10 de fevereiro , Veículos com grande distribuição e pick -ups americanos com uma carga adicional de 10%.

Os deveres americanos, motivados para “problemas como o fenil”, são o resultado de “armazenamento unilateral de taxas pelos Estados Unidos” que “viola seriamente as regras da organização mundial do comércio”: a mudança “não apenas” ele só ele não faz Ajuda a resolver seus problemas, mas também interrompe a cooperação econômica e comercial normal entre a China e os Estados Unidos ”, afirmou o Ministério das Finanças na nota.

Trump acusou a China de não fazer o suficiente para limitar o fluxo de fenanil ópio e seus precursores nos Estados Unidos, após a origem da morte de 100.000 americanos todos os anos. Embora o Tycoon tenha definido um cessar -fogo para o México e o Canadá, ele ameaçou 25%da taxa, e Pequim decidiu continuar enquanto previa a existência de negociações em andamento. De fato, o presidente dos EUA teve entrevistas com o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau e o presidente mexicano Claudia Sheinbaum, que decidiu enviar 10.000 soldados para proteger os limites da imigração ilegal.

Espera -se que Trump converse com o presidente chinês Xi Jinping nos próximos dias, apoiando as expectativas dos mercados de que ambos os líderes poderão encontrar um acordo para eliminar os deveres.

A China disse que enviou uma queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC) “para defender seus direitos e interesses legítimos” em resposta a um aumento em 10% das taxas unilaterais dos EUA para todas as importações na China, dependendo do que Donald Trump foi decidido. “A China apresentou uma queixa contra tarifas dos EUA em conexão com o mecanismo de disputa da OMC”, disse o Ministério do Comércio na nota, acusando a conduta dos Estados Unidos de “natureza prejudicial”.

Petróleo caindo após a resposta chinesa aos deveres, WTI por US $ 72,01



As citações da gasolina caindo claramente após as reações de Pequim ao dever do dever de Donald Trump. O contrato de petróleo da WTI fornece US $ 1,57%, para US $ 72,01 por barril. Brent fornece 0,90% para 75,28 $ por barril

Bolsa: Hong Kong fecha para +2,83%, apesar dos deveres chineses nos EUA



A Bolsa de Valores de Hong Kong fecha as sessões de manifestação, apesar dos contrabandos chineses para os EUA em resposta ao registro de 10% das taxas adicionais que Donald Trump, todos feitos na importação: o índice de suspensão: pendurar Índice Seng 20 789.96 pontos, após o máximo intradiário superior a 3%. A decisão de Pequim, no entanto, devido às preocupações da guerra comercial, resfriou as listas asiáticas e reduziu o salto: Tóquio termina em +0,72%, alma a +1,13%e Tai -Wan a +0,44%. As malas chinesas que retornarão às bolsas de valores ainda serão fechadas nos feriados após uma longa pausa associada ao Ano Novo Lunar.

