A China reage a Trump com 15% de obrigações de carvão e gás americano

Pequim responde aos deveres de 10% a todos que estão na China, a importação de Donald Trump, passou pelo pacote de medidas direcionadas a carvão e gás natural liquefeito (GNL) com taxa de 15%, além de outra taxa 10% ao petróleo. Equipamentos agrícolas e alguns carros. As medidas afirmaram que o Ministério das Finanças, “foi imposto para enfrentar” planos de magnatas e entraria em vigor a partir de 10 de fevereiro.

Além disso, começou uma investigação contra o Google, “suspeita de violar as leis antitruste chinesa”. O procedimento foi lançado pela Administração Estadual de Regulamentação do Mercado, Beijing AntimonoPosition “de acordo com os regulamentos”. Esta etapa tem um escopo simbólico que eficaz, porque a atividade do gigante usa a República Popular proibida.

Trump congela deveres para o México e o Canadá – Ambos os países se comprometeram a aumentar o controle de controle de migrantes e tráfico de drogas. Hipótese 10% valor para a UE

