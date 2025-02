A chuva acompanhada de raios deve cair no sul de Yakarta e no leste de Yakarta hoje

Yakarta, vivo – A agência de meteorologia climática e geofísica (BMKG) prevê que a chuva cairá em todas as regiões de Yakarta, segunda -feira, 1º de fevereiro de 2025.

Relatórios da página BMKG, a área central de Yakarta choverá com intensidade de luz.

Então, as mil ilhas e a cidade de West Yakarta e a cidade do norte de Yakarta também choveram.

Além disso, prevê -se que a cidade no sul de Yakarta (sul de Yakarta) e o leste de Yakarta (sul de Yakarta) lloven acompanhou por raios.

 Ilustração de chuva em Yakarta Foto: Entre fotos/wahyu putro a/kye.

A temperatura do ar em Yakarta varia de 24 a 29 graus Celsius, com uma umidade de 73 a 93 %.

Enquanto estava na área de amortecimento de Yakarta, a chuva também deve cair hoje. Na cidade de Bogor, prevê -se que a chuva será acompanhada de raios.

Enquanto em Bogor Regency, a chuva sobe com intensidade moderada.

Enquanto a chuva com intensidade da luz enxaguará as regras e a cidade de Bekasi. Além disso, a cidade de Depok choverá com intensidade moderada.