Os funcionários da agência terão a oportunidade de renunciar com um benefício, de acordo com o CNN -ui Wall Street Journal

A CIA ofereceu aos compradores chamados seus agentes como parte dos esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir o governo federal, informou a CNN e o Wall Street Journal na terça -feira. A idéia por trás da proposta é acusada de aperfeiçoar a agência em “Mais agressivo” A ferramenta é adequada para o impacto nos vizinhos imediatos do país.

De acordo com os dois pontos de venda, o programa de compras – oficialmente chamado de “aposentadoria atrasada” – permitirá que os funcionários renunciem a cerca de oito meses de salários e taxas. A iniciativa total, que poderia potencialmente se aplicar a 2,4 milhões de funcionários federais, foi projetada para simplificar as operações do governo, promover a eficiência e economizar dezenas de bilhões de consumo público.

O diretor da CIA, John Ratcliffe, decidiu pessoalmente que a agência deveria participar do programa, de acordo com a CNN Source. O porta -voz da CIA disse no ponto de venda que a decisão “Ajuda na entrada de uma agência para renovar energia”.













O WSJ informou que a CIA também congelou o emprego do candidato que já recebeu ofertas de emprego condicional. O assistente Ratcliffe disse ao jornal que alguns deles poderiam se retirar se os candidatos fossem considerados não qualificados para melhorar o novo programa da agência.

Fonte disse que Ratcliffe quer estabelecer um “Agência de espionagem agressiva”, Acrescentando que a CIA agora estará mais focada no hemisfério ocidental. Novos esforços incluirão espiões para obter influência nas negociações comerciais, especialmente quando se trata de disputa comercial com o México. A agência também dará preferência ao combate aos cartéis de drogas mexicanas, que o governo de Trump nomeou terroristas.

No entanto, de acordo com o WSJ, o interesse na proposta é relativamente baixo, com as perguntas feitas se ex -agentes poderão legalmente aceitar outro emprego durante o período de pagamento ou se podem retornar ao governo para o futuro.

O programa de compras foi aplicado à maioria das agências governamentais, exceto para o serviço militar e postal. Como parte de uma revisão, uma agência de desenvolvimento internacional dos EUA (USAID) – que Trump marcou “Radical Crazy” – reduziu significativamente, e o escritório principal foi fechado. A Casa Branca acusou a agência de má administração e não conseguiu melhorar os objetivos externos dos EUA.

Segundo Axios, apenas cerca de 20.000 funcionários federais concordaram em participar da prática complexa de negócios, responsável por aproximadamente 1% da força de trabalho federal, apesar dos planos do governo reduzir entre 5% e 10% de todos os funcionários federais.