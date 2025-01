A CIA está mudando sua posição sobre a origem da Covid

A agência agora acredita “com pouca confiança” que a Covid-19 foi provavelmente causada por um vazamento do laboratório

A CIA agora acredita que é “mais provável” que a Covid-19 teve origem num incidente de fuga laboratorial e não numa fonte natural, alertando que a conclusão não é definitiva.

Num comunicado divulgado no sábado por vários meios de comunicação, um porta-voz da CIA disse que a agência dos EUA “estima com pouca confiança que uma origem da pandemia de Covid-19 relacionada à pesquisa é mais provável do que uma origem natural com base nos relatórios disponíveis.” No entanto, a agência disse que ambos os cenários de origem são possíveis e que a estimativa pode mudar à medida que novos dados estiverem disponíveis.

A avaliação atualizada segue-se à confirmação, no início desta semana, de John Ratcliffe como diretor da CIA, após ter sido nomeado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Ratcliffe tem apoiado veementemente a versão do vazamento do laboratório, chamando-o de “a única teoria apoiada pela ciência, inteligência e bom senso.” Após a confirmação, Ratcliffe disse ainda que a avaliação da CIA sobre a origem da Covid será “primeiro dia para mim.”













O Washington Post, citando fontes, informou que a avaliação da CIA foi concluída antes de Ratcliffe tomar posse, mas foi desclassificada e libertada sob sua direção.

O debate acirrado sobre as origens da Covid-19, que causou uma pandemia global que matou mais de 7 milhões de pessoas, está há muito tempo no centro da política americana. Uma das principais teorias é que a Covid-19 surgiu de uma fonte natural, especificamente da transmissão zoonótica de animais para humanos. Outra versão afirma que o vírus escapou acidentalmente de um laboratório em Wuhan, na China – a cidade onde a pandemia começou. O governo chinês rejeitou a teoria do vazamento de laboratório.

As autoridades americanas continuam divididas sobre o assunto. O FBI e o Departamento de Energia favoreceram a teoria da fuga laboratorial, enquanto outras agências, incluindo algumas da comunidade de inteligência, favorecem uma teoria da origem natural.

Em novembro, Robert Redfield, ex-diretor dos Centros de Controle de Doenças (CDC) dos EUA, afirmou que a Covid-19 “projetado deliberadamente como parte de um programa de biodefesa”, sugerindo que o papel dos EUA neste processo foi “considerável” dado que financiou investigação relevante.