A cobertura de samba no delta de Cauvery aumentou cerca de 2,5 lakh acres desta vez

Tendo recebido influxos substanciais de água Cauvery e uma monção favorável do nordeste, o delta em Tamil Nadu melhorou a sua cobertura em relação ao ano anterior durante a época de cultivo do Samba em cerca de 2,5 lakh acres.

Em comparação com cerca de 7,27 lakh acres no ano passado, desta vez a cobertura durante a estação de cultivo é de 9,78 lakh acres. Em relação à temporada paralela de Thaladi, a produção do ano atual foi inferior à de 2022-23 em cerca de 1,4 lakh acres. Como resultado, o aumento líquido na cobertura combinada durante a temporada Samba-Thaladi deste ano foi reduzido para 1,15 lakh acres.

A razão para a variação na cobertura não é difícil de encontrar. V. Ravichandran, um agricultor veterano de Nannilam, no distrito de Tiruvarur, salienta que este ano, a extensão da cobertura durante a colheita de curto prazo de Kuruvai (cerca de 3,88 lakh acres) não foi tão grande como no ano passado (aproximadamente 5,60 lakh acres). . Consequentemente, os agricultores do delta recorreram ao samba de forma mais ampla do que fariam de outra forma. Como resultado, a cobertura durante o Thaladi desta vez é menor do que há cerca de um ano, explica o Sr. Ravichandran, acrescentando que a colheita da colheita do samba deverá ganhar impulso desta vez apenas 10 dias após o festival de Pongal.

Em relação à produção de água Cauvery por Tamil Nadu, dados divulgados pela Comissão Central de Águas revelam que o Estado recebeu cerca de 284 mil milhões de pés cúbicos (tmc ft) entre 1 de junho de 2024 e 6 de janeiro de 2025, contra 165 tmc. ft, conforme prescrito pelo Supremo Tribunal para o período relevante. Em termos de precipitação durante as monções do nordeste (Outubro-Dezembro de 2024), excepto Mayiladuthurai e Cuddalore que registaram precipitação normal, outros distritos da região do delta registaram excesso de precipitação.