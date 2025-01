A colaboração de Wallace e Gromit é revelada no novo trailer do simulador PowerWash

FuturLab e Square Enix anunciaram o novo DLC que chegará ao Simulador PowerWash. Ele Pacote Especial Wallace e Gromit levará os jogadores à casa icônica do inventor da popular franquia claymation para limpar sua bagunça.

O que é o pacote especial PowerWash Simulator Wallace & Gromit?

No próximo pacote especial PowerWash Simulator Wallace & Gromit, os jogadores vão para 62 West Wallaby Street e limpam a casa dos personagens principais. Normalmente, esses pacotes especiais incluem cinco locais, portanto os outros quatro permanecem um mistério. No entanto, temos um vislumbre do que parece ser a Lua em uma cena do trailer. Assista ao vídeo abaixo para dar uma olhada no próximo DLC.

“Embarque em uma incrível aventura de limpeza que o levará dos charmosos subúrbios britânicos aos kitsch corpos celestes”, diz a descrição.

O pacote especial Wallace & Gromit para PowerWash Simulator estará disponível para PC via Steam, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. A data de lançamento ainda não foi anunciada, mas o trailer termina com “em breve”. Jogadores interessados ​​podem incluir o DLC no Steam agora.

PowerWash Simulator colaborou com várias franquias populares em DLC gratuitos e pagos. O DLC gratuito incluía as duas séries de videogame favoritas dos fãs, Tomb Raider e Final Fantasy VII. O DLC pago inclui diversas franquias de diferentes mídias, incluindo Shrek, Alice no País das Maravilhas, Warhammer 40K, De Volta para o Futuro e Bob Esponja Calça Quadrada.

O DLC Wallace & Gromit PowerWash Simulator é uma escolha oportuna, já que o último filme da franquia foi lançado no ano passado. Wallace & Gromit: Vingança Most Fowl é dirigido por Nick Park e Merlin Crossingham. O filme é estrelado por Ben Whitehead, Peter Kay, Lauren Patel, Reece Shearsmith e Diane Morgan. Foi recebido tremendamente pela crítica, ganhando uma avaliação de 100% no Rotten Tomatoes.