VIVA – A Pelita Air estabeleceu oficialmente a cooperação estratégica com o Bali International Hospital (BIH) para melhorar o acesso a serviços de saúde para passageiros e fortalecer a promoção do turismo médico em Bali. Este acordo foi marcado pela assinatura de um memorando de entendimento (MOU) entre o diretor de Commerce Pelita, Asa Perkasa e o diretor administrativo da BIH, Dewi F. Fitriana, MPH.

Como uma companhia aérea que se compromete a proporcionar a melhor experiência de viagem para os clientes, a Pelita Air entende a importância do acesso aos serviços de saúde durante a viagem, para que a sinergia com o Hospital Internacional de Bali seja uma das etapas estratégicas para fornecer valor agregado aos passageiros.

O diretor do PT Pelita Air Service, Asa Perkasa, disse: “A Pelita Air se compromete a proporcionar a melhor experiência de viagem para nossos clientes. Por meio dessa colaboração, queremos garantir que nossos passageiros tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, antes e depois da sua viagem.

Por meio dessa associação, os clientes da Pelita Air obterão acesso exclusivo a serviços de saúde de qualidade de BIH, incluindo cheques médicos, pacientes hospitalizados, serviços ambulatoriais, serviços de emergência e outras unidades de saúde.

ASA disse: “O ar da Pelita sempre prioriza o conforto e a segurança de nossos clientes. Essa colaboração também está alinhada com nossa visão para apoiar o desenvolvimento do turismo médico na Indonésia”.

Além de aumentar o acesso aos serviços de saúde, essa cooperação também inclui vários programas de marketing definidos, incluindo uma variedade de planos de campanha digital, bem como a colaboração com o líder de opinião (KOL) e o influenciador para aumentar a consciência da importância da saúde no ar no ar Viagens como uma forma de apoio para tornar Bali o principal turismo médico de destino na Indonésia.

De acordo com a missão de apoiar o turismo médico, o presidente do Hospital PT Performika Bali, Dewi F. Fitriana, MPH expressou seu entusiasmo em colaboração com a Pelita Air.

“Estamos muito empolgados com essa colaboração porque está alinhada com as missões da Bósnia e Herze Hforrosnheira na apresentação de serviços de saúde de classe mundial para a comunidade e os turistas. Com o apoio do Pelita Air, estamos otimistas de que podemos expandir nossos serviços de saúde e fortalecer A posição de Bali como o centro do turismo médico superior. Dewi disse.

O vice -presidente de comunicação corporativa do PT Persero, Fadjar Djoko Santoso, transmitiu “a sinergia que existe entre Pelita Air e Bali International Hospital representa o compromisso da Reperamina de apoiar o programa de turismo médico e fornecer conveniência para a comunidade em acesso à qualidade, integrada, integrada e Saúde Sustentável em Saúde.

Por meio dessa colaboração, o Hospital Internacional de Pelita Air e Bali espera dar uma contribuição positiva à indústria de saúde e turismo da Indonésia, fortalecer o ecossistema de assistência médica em Bali e aumentar a confiança turística na qualidade dos médicos de serviços na Indonésia.