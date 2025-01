A colisão aérea de Washington mata aos 67 anos a bordo; Skatistas de figuras adolescentes, grupo de caçadores e estudantes entre vítimas

As vítimas de um acidente entre um avião da American Airlines e um helicóptero do Exército incluíram skatistas de artesanato adolescentes que retornaram de uma reunião nacional com suas mães e treinadores, um estudante universitário de Ohio do funeral de seu avô e um grupo de caçadores que retornaram devolvido de Uma viagem guiada em uma viagem guiada Kansas.

Eles estavam entre 60 viajantes e quatro tripulantes a bordo do voo comercial na noite de quarta -feira (30 de janeiro de 2025), quando ele colidiu com um helicóptero preto de Hawk que transportou três soldados. As autoridades dizem que não há sobreviventes.

Pelo menos 28 corpos foram retirados das águas congeladas do rio Potomac depois que o helicóptero aparentemente voou para a estrada para o avião regional da American Airlines na noite de quarta -feira enquanto desembarcava no Aeroporto Nacional de Ronald Reagan, do outro lado do rio de Washington, autoridades disseram.

O presidente Donald Trump disse a uma conferência da Casa Branca que ninguém sobreviveu.

“Agora estamos no ponto em que estamos mudando uma operação de resgate para uma operação de recuperação”, disse John Donnelly, chefe dos bombeiros da capital do país.

Como a busca por restos continuou na quinta -feira, as comunidades afetadas. Os líderes religiosos celebraram uma vigília na quinta -feira nas câmeras do Conselho Municipal.

“A única maneira de superar isso está junto”, disse o reverendo Pamela Hughes Mason, da Igreja de Wichita St. Paul Ame.

A American Airlines estabeleceu uma linha direta e centros em Washington e Wichita para pessoas que procuram informações sobre membros da família que podem estar a bordo do voo caído. A linha direta pode ser alcançada em 1-800 679 8215.

É isso que sabemos sobre quem foi morto no acidente na quarta -feira à noite:

Jinna Han e Spencer Lane Skaters estavam entre os mortos, de acordo com Doug Zeghibe, CEO do Boston Skating Club. Suas mães, Jin Han e Christine Lane, assim como seus treinadores, Shishkova e Vadim Naumov Evgenia também foram mortos.

Han e Lane, que tinha cerca de 16 anos, retornaram do campeonato artístico de patinação dos Estados Unidos.

“Vimos Jinna crescer aqui a partir de um pouco de Tyke neste incrivelmente maduro 13 anos -Volto”, disse ele. “Um grande artista, um grande concorrente e fora de gelo, uma ótima criança”.

Spencer Lane, que era de Barrington, Rhode Island, participou de seu primeiro show profissional em dezembro com a Companhia de Elin Schran, Joy Skate Productions.

“Ele começou a descobrir essa conexão com o público e aquela alegria que estava dando a outras pessoas através de seu presente”, disse Schran.

Em um comunicado, a família Lane lembrou -se de Christine Lane por seu talento singular e sua dedicação à criação de filhos.

“Christine exalou a criatividade ao longo de sua vida, usando seu treinamento formal de design gráfico como ponto de partida para atividades criativas aparentemente intermináveis ​​em áreas como fotografia, preenchimento, tecido de malha e muito mais. Ela contribuiu com uma paixão ainda maior para seu trabalho como mãe.

Seus treinadores, Shishkova e Naumov, conquistaram o título de casais no Campeonato Mundial de 1994 em Chiba, Japão. O casal nascido na Rússia também competiu duas vezes nos Jogos Olímpicos.

As organizações de patinação na Filadélfia e na área de Washington também disseram que alguns de seus jovens atletas estavam a bordo do avião.

Vários atletas no voo participaram de um campo de desenvolvimento realizado depois que o campeonato de patinação artística dos Estados Unidos terminou no domingo em Wichita, Kansas.

O gerente do Wichita Skating Center, Sean O’Rilly, disse que os campeonatos trouxeram uma “colheita de positividade”, atraindo pais entusiasmados e jovens atletas de todos os Estados Unidos que foram “detalhados”, sabendo que alguns desses skatistas foram mortos.

No condado de Virginia Loudoun, um treinador em um clube de patinação também foi identificado como entre os passageiros, confirmou o representante da Virginia Suhas Subramanyam. O clube, Ashburn Ice House, disse que sua “comunidade de patinação artística foi diretamente afetada”, mas não deu mais detalhes.

A Universidade de Cedarville, em Ohio, disse que um dos passageiros do avião era Grace Maxwell, um terceiro aluno do ano em engenharia mecânica.

O pai de Maxwell, Dean Maxwell, disse que estava retornando ao campus de sua casa em Wichita, Kansas, depois de participar do funeral de seu avô, informou a estrela de Kansas City.

Grace Maxwell estava trabalhando no projeto neste semestre para criar um dispositivo estabilizador manualmente para ajudar uma criança na área a alimentar em vez de confiar em outras pessoas, informou a Universidade em comunicado.

“Grace era uma pessoa quieta, com grande interesse em ajudar os outros através da engenharia”, disse Tim Norman, que serviu como seu consultor secundário.

Três outros alunos da escola em Fairfax, Virgínia, e seis pais do distrito também estavam a bordo do avião, disse a superintendente Michelle Reid em uma carta às famílias. Ela não os identificou, mas disse que os estudantes eram de escolas diferentes e que dois dos pais eram funcionários atuais ou anteriores do distrito.

Sete pessoas retornando de uma viagem de caça guiada ao Kansas foram mortas, de acordo com uma postagem no Facebook de aves, o serviço de guia.

A equipe de Fowl Plains disse que cresceu perto dos caçadores a bordo do voo ao longo dos anos e os considerou membros da família. A publicação não identifica os caçadores pelo nome, mas diz que eles passaram na semana passada em uma caçada guiada: “rindo, conversando sobre nossas famílias e compartilhando memórias”.

“Com o coração partido, é eufemismo”, disse a empresa.

Os mortos também incluíram quatro fitters a vapor, todos os membros de um sindicato local da United Association nos subúrbios de Maryland, disseram os líderes da União em um post de mídia social na quinta -feira.

“Nossa abordagem é agora fornecer apoio e atenção às famílias de nossos irmãos, à medida que continuamos a coletar mais informações nos próximos dias”, disse a posição do presidente da UA, Mark McManus e Chris Madello, gerente comercial da Local 602 602 .

Os corpos dos três soldados que estavam no helicóptero foram recuperados.

As autoridades disseram que os restos mortais estarão nos assuntos da mortocoria da Força Aérea na base da Força Aérea de Dover, em Delaware. Esse escritório coordena a transferência de membros do serviço caído.

Os funcionários falaram sob condição de anonimato para discutir os detalhes não anunciados. Nenhuma identidade da tripulação foi publicada.

Mas a esposa de um dos pilotos de helicóptero disse no Facebook que seu marido, Andrew Eaves, do Condado de Noxubee, Mississippi, foi morto. Em um telefonema, Carrie Eaves confirmou que a publicação era sua.

“Pedimos que ele ore por nossa família e amigos e por todas as outras famílias que sofrem hoje. Pedimos paz enquanto choramos ”, afirmou sua publicação.

Os três soldados estavam fazendo um voo de treinamento anual noturno, disse o secretário de Defesa Pete Hegseth, acrescentando que eles eram uma “equipe bastante experiente”. As autoridades notificaram os parentes, disse ele.

Desastre aéreo americano em quase um quarto de século

O avião foi encontrado de cabeça para baixo em três seções em água na cintura, e o primeiro a responder estava procurando quilômetros do Potomac, disse Donnelly. Os restos de helicópteros também foram encontrados. As imagens do rio mostravam navios ao redor da asa parcialmente submersa e os restos quebrados da fuselagem de aeronaves.

O CEO da American Airlines, Robert Isom, disse que o avião estava fazendo uma abordagem normal quando “o avião militar entrou no caminho” do avião.

Um controlador de tráfego aéreo foi responsável por coordenar o tráfego de helicópteros e chegar e deixar aviões quando a colisão ocorreu, de acordo com um relatório da Administração Federal de Aviação obtida pela Associated Press. Essas tarefas são frequentemente divididas por duas pessoas, mas o aeroporto geralmente combina funções às 21h30, uma vez que o tráfego começa a diminuir. Na quarta -feira, o supervisor da torre ordenou que eles se combinassem antes.

“A configuração da posição não era normal para a hora do dia e o volume de tráfego”, afirmou o relatório. No entanto, uma pessoa familiarizada com o assunto dizia que a equipe da torre naquela noite estava em um nível normal.

As posições são combinadas regularmente quando os controladores devem se afastar do console para descansar, durante as mudanças de turno ou quando o tráfego aéreo é lento, disse a pessoa, falando sobre a condição do anonimato para discutir procedimentos internos.

A Administração Federal de Aviação há muito luta com a escassez de controladores de tráfego aéreo.

O acidente de quarta -feira foi o mais mortal nos Estados Unidos desde 12 de novembro de 2001, quando um voo da American Airlines colidiu com uma área residencial de Belle Harbor, Nova York, logo após a decolagem do aeroporto de Kennedy, matando 260 pessoas a bordo.

O último acidente fatal importante que envolveu uma companhia aérea comercial americana ocorreu em 2009, perto de Buffalo, Nova York. Todos a bordo do avião da hélice Bombardier DHC-8 foram mortos, junto com uma pessoa no chão, que elevou os mortos dos mortos para 50.

No entanto, especialistas geralmente enfatizam que a viagem de avião é esmagadoramente segura. O Conselho de Segurança Nacional estima que os americanos têm uma probabilidade de 1 em 93 para morrer em um acidente de carro, enquanto as mortes em aviões são raras demais para calcular as probabilidades. Os números do departamento de transporte contam uma história semelhante.