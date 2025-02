A colisão do avião ocorreu novamente nos aeroportos americanos, 1 morto e 4 feridos

Yakarta, vivo – Uma pessoa morreu e as outras quatro ficaram feridas depois que o avião Bombardier Learjet 35A deixou a pista depois de desembarcar no Aeroporto de Scottsdale, Estados Unidos, e colidiu com o avião comercial Gulfstream registrado em 200 estacionado em propriedades particulares. Isso foi transmitido pela Autoridade Federal de Aviação.

“De acordo com o relatório inicial, a roda de pouso de Laarjet Lejet foi danificada durante o pouso, o que causou uma colisão”, disse o governo da cidade de Scottsdale em comunicado, que também confirmou que o voo deixou Austin, Texas.

Corra do ABC News, terça -feira, 11 de fevereiro de 2025, o incidente ocorreu por volta das 2:45 do meio -dia, horário local na faixa 21, de acordo com o Aeroporto de Scottsdale.

https://www.youtube.com/watch?v=as4bz8ixmym

Uma pessoa morreu como resultado de colisões, de acordo com Folio, que deu uma conferência de imprensa à tarde sobre a colisão.

As autoridades também trabalham até a noite para evacuar o corpo.

“Duas pessoas estão em estado crítico e são enviadas para o centro de trauma local”, disse Folio.

Outras vítimas foram enviadas para o hospital local e a quarta pessoa rejeitou o tratamento em cena.

No que Folio descreveu como uma “cena ativa”, os oficiais de resposta a emergências trabalharam para emitir e salvar os corpos de uma pessoa que foi declarada morta quando chegou.

As autoridades ainda não identificaram uma única vítima, no entanto, uma declaração da Jet Pros, LLC, que a Gulfstream opera, esclarece que não há passageiros no avião estacionado quando o acidente ocorreu.

“Não houve feridos no Gulfstream, mas ocorreram danos externos no avião”, afirmou o comunicado.

“Estamos totalmente cooperados com a autoridade aeroportuária e instituições relacionadas quando elas realizam uma revisão exaustiva da situação”, acrescentou.

A Jet Pros também expressou suas condolências às famílias das vítimas e agradeceu aos oficiais de resposta a emergências por sua rápida resposta ao terrível acidente.

Dizem que a causa exata do incidente ainda é desconhecida.

Os quatro passageiros consistem em dois pilotos e dois passageiros, sem especificar quem são, ou quais passageiros podem ser feridos ou mortos.

Todos os vôos foram originalmente suspensos no aeroporto, localizado no Condado de Maricopa, Arizona. No entanto, o aeroporto foi reaberto cerca de seis horas após o acidente.

O prefeito Scottsdale Lisa Borowsky divulgou uma declaração na noite de segunda -feira, que dizia: “Em nome da cidade de Scottsdale, transmitimos nossas mais profundas condolências àqueles envolvidos no acidente e para aqueles que foram levados ao nosso centro de trauma por trauma, o minério Para tudo o que é afetado por essa tragédia.

“Também quero agradecer à nossa primeira comunidade que responde por suas ações e serviços rápidos nessa situação”, acrescentou.

O Departamento de Bombeiros de Scottsdale e o Departamento de Polícia de Scottsdale permanecem em cena quando o sol começa a usar, juntamente com outros atores de emergência.

A auto -avaliação foi apresentada à Sala de Transporte Nacional na segunda -feira, disseram os escritórios.