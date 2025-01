A Colômbia enviará um avião presidencial para Honduras para pegar migrantes de vôo americanos

A Colômbia enviará o avião presidencial a Honduras para buscar colombianos depois que o país se recusou a aceitar vôos de deportação de migrantes dos Estados Unidos, o que fez com que o presidente Trump imponha tarifas e outras medidas de represálias no domingo.

O presidente Gustavo Petro ordenou que o plano presidencial facilitasse o “retorno digno de colombianos que chegariam ao país hoje, de vôos de deportação”. Leia um comunicado divulgado no domingo.

“Essa medida responde ao compromisso do governo de garantir condições decentes. De maneira alguma colombianos, como patriotas e sujeitos de direitos, não foram proibidos do território colombiano”, continua a declaração.

No início do domingo, o presidente Trump deu um tapa na Colômbia com 25 % de apoiadores tarifários “, entre outras medidas, depois que o país sul -americano rejeitou dois aviões que transportaram imigrantes.

Petro disse anteriormente que negará a entrada dos vôos de deportação dos Estados Unidos quando o plano de imigração de Trump começar.

“Os Estados Unidos não podem tratar os migrantes colombianos como criminosos”, publicou Petro publicado no domingo emA plataforma social x. “Eu nego a entrada de nosso território de planos americanos que transportam migrantes colombianos”.

Fonte