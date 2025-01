A comediante Hannah Berner enfrenta reação negativa por causa da pegadinha de Taylor Swift e Travis Kelce

Em um momento viral de Torching 2024: A Roast of the Year da Netflix, comediante Hannah Berner provocou reações violentas com uma piada sobre Taylor Swift e Travis Kelce relação. A polêmica piada se espalhou rapidamente online, atraindo críticas dos fãs por seu tom considerado inadequado.

Aqui está o que aconteceu, as reações que provocou e como isso se relaciona com o atual fascínio público pelo romance de alto nível de Swift e Kelce.

Hannah Berner criticada por piada polêmica sobre Taylor Swift e Travis Kelce

A comediante Hannah Berner recebeu críticas por uma piada que fez durante Torching 2024: A Roast of the Year da Netflix, referindo-se ao relacionamento de Taylor Swift com o jogador da NFL Travis Kelce. Em sua rotina, Berner brincou“Quem teria pensado, além de Travis Kelce, que você poderia se tornar tão popular entre as mulheres atirando em um bilionário?” A piada aludiu à crescente fama de Kelce sendo atribuída ao seu relacionamento com Swift, um ícone pop bilionário.

A piada gerou críticas generalizadas nas redes sociais, com muitos fãs de Swift chamando-a de inadequada e objetivante. um fã referido chamou-o de “absolutamente vil”, acusando Berner de rebaixar Swift, enquanto outro criticou a piada por perpetuar narrativas sexistas. Alguns defenderam a piada como parte da cultura do churrasco e enfatizaram que os humoristas costumam fazer declarações provocativas durante esse tipo de evento.

Os críticos afirmaram repetidamente que Kelce se beneficia de seu vínculo com Swift. Em dezembro de 2024, os fãs atribuíram a influência de Swift ao seu lugar no topo da lista de votação do NFL Pro Bowl. Eles argumentaram que seu desempenho não justificava a posição e disseram que sua enorme base de fãs aumentava sua visibilidade. Enquanto isso, jogadores como Josh Allen e Jahmyr Gibbs, considerados candidatos mais fortes, receberam menos apoio.

Kelce e Swift permaneceram em silêncio sobre a piada de Berner. Berner provocou uma reação semelhante anteriormente por usar um termo depreciativo para Blake Lively. Ela esclareceu que filmou seu set antes das acusações contra Justin Baldoni, co-estrela de Lively, virem à tona (via O repórter de Hollywood).