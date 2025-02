A Comissão da Câmara dos Deputados aprova a eficiência dos Ministérios/Instituições do Orçamento 8, esses são os detalhes

Yakarta, Viva – A Comissão da Câmara dos Deputados II aprovou a eficiência do orçamento do estado e o orçamento de despesas (APBN) do orçamento de 2025 de 8 de seus parceiros de trabalho.

A aprovação como monitoramento da instrução presidencial número 1 de 2025 em relação à eficiência das despesas na implementação do APBN e do orçamento regional (APBD) do ano orçamentário de 2025.

“Para tudo, membros e líderes podem ser aprovados?” O Presidente da Comissão da Câmara dos Deputados II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda perguntou em uma reunião de trabalho na Comissão da Câmara dos Deputados II, Complexo de Parlamento, Yakarta, quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025.

“Ok”, ele respondeu aos parlamentares que compareceram.

Os oito parceiros da Comissão cujo teto orçamentário é aprovado inclui o Ministério da Reforma Administrativa e Reforma da Burocracia (PANRB), o Ministério do Planejamento Agrícola e Agência de Terras Espacial/Nacional (ATR/BPN), Comissão Eleitoral Geral (KPU) e o Eleição e a Agência de Supervisão Eleitoral (Bawaslu) RI.

Além disso, a Agência de Pessoal do Estado (BKN), o Instituto de Administração do Estado (LAN), os Arquivos Nacionais da República da Indonésia (ANRI) e o zagueiro do povo indonésio (ORI).

Rifqinizamy na comissão encarregada dos governos nacionais, a terra e o empoderamento do aparelho disseram que a eficiência ou as mudanças no telhado APBN aprovado foram os seguintes:

1. Ministério de Panrb

Teto inicial: rp392.980.127.000,00

Eficiência: RP.

Teto final: RP208.080.127.000,00

2. Ministério do ATR/BPN

Teto inicial: RP6.454.781.052.000,00

Eficiência: RP2.011.800.000.000,00

Teto final: RP4.442.981.052.000,00

3. KPU RI

Teto inicial: RP3,062.311.327.000,00

Eficiência: RP.843.200.000.000,00

Teto final: RP2.219,111.327.000,00

4. Bawaslu Ri

Teto inicial: RP2.416.945.124.000,00

Eficiência: IDR 955.000.000.000,00

Teto final: RP1.461.945.124.000,00

5. BKN RI

Teto inicial: RP798.342.991.000,00

Eficiência: RP195.100.000.000,00

Teto final: rp.

6. LAN

Teto inicial: rp328.488.668.000,00

Eficiência: RP91.400.000.000,00

Teto final: RP237.088.668.000,00

7.

Teto inicial: rp293.795.636.000,00

Eficiência: RP93.100.000.000,00

Teto final: rp.

8. Ori

Teto inicial: rp.

Eficiência: RP91.600.000.000,00

Teto final: RP163.991.019.000,00.