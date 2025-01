A Comissão de Educação de Telangana apresenta um relatório sobre segurança alimentar em Edu. As instituições recomendam um aumento de 50% nas taxas de alimentos de meio dia

O Presidente da Comissão de Educação de Telangana, Akunuri Murali, juntamente com os membros que apresentam a recomendação sobre o esquema de refeição de meio dia e a qualidade e a segurança dos alimentos nas instituições educacionais do governo para o secretário principal A. Santhi Kumar na segunda -feira (27 de janeiro, 27 , 2025) | Crédito da foto: por acordo

A Comissão de Educação de Telangana (TEC) na segunda -feira (27 de janeiro de 2025) apresentou seu relatório sobre segurança e qualidade alimentar em instituições educacionais no estado ao secretário -chefe A. Santhi Kumari.

As recomendações sobre o esquema de alimentos e a qualidade e a segurança dos alimentos nas instituições educacionais do governo disseram que o presidente da comissão, Sr. Murali, depois que sua equipe visitou os 33 distritos.

Houve amplas discussões com várias partes interessadas em escolas governamentais, instituições de ensino residencial, abrigos, Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas e Centros de Anganwadi em todos os distritos. Um relatório detalhado foi feito após examinar as deficiências relacionadas à qualidade dos alimentos, segurança, infraestrutura e saneamento, disse ele.

Conversando com O hinduMurali disse que a principal recomendação que o TEC fez ao governo é aumentar as taxas de meio dia para 50% e para pagamentos semanais aos membros do grupo de auto -help. A Comissão também escreveu que as refeições de meio dia deveriam ser fornecidas aos estudantes intermediários e à corporação para o desenvolvimento da mulher e a infraestrutura educacional de Telangana de Telangana, como a Agência de Aquisições para Kits de Material, Cosméticos e Estudantes, em vez das cinco sociedades de Gurukula.

A TEC também sugeriu o posicionamento do procedimento operacional padrão para todos os gurukulas e escolas do estado.