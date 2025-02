A Comissão do Consumidor não tem poder para interferir na avaliação KSEB do uso de energia não autorizado: Kerala HC

O Tribunal Superior de Kerala argumentou que a Comissão de Reparo de Disputas do Consumidor não tem jurisdição para interferir na avaliação realizada por um oficial do Conselho de Eletricidade do Estado de Kerala (KSEB) para verificar o uso não autorizado da Seção 126 da Low Electricity 126 do Lei de Eletricidade.

O tribunal tomou a decisão enquanto anulou uma ordem das disputas do consumidor do distrito de Malappuram em uma solicitação apresentada pelo KSEB. A Comissão havia reservado a avaliação realizada pelo engenheiro subdivisional de Manjeri ao sul do KSEB em um estudo em Manjeri.

Em um pedido de redação, o KSEB argumentou que a Suprema Corte argumentou que as “queixas” contra a avaliação nos termos da Seção 126 não são mantidas antes de um fórum de consumo. O Fórum do Consumidor não tem poder de acordo com as disposições da Lei de Proteção ao Consumidor para interferir na avaliação. Os atos de pessoa que são entregues ao ‘uso não autorizado de eletricidade’ não se enquadram no significado de uma queixa, de acordo com o KSEB. O KSEB apontou que a Suprema Corte havia decidido que, em caso de inconsistência entre a lei de eletricidade, 2003 e a Lei de Proteção ao Consumidor de 1986, as disposições da Lei de Proteção ao Consumidor prevalecerão, mas o IPSO facto não concederá o fórum do consumidor. O poder de corrigir qualquer disputa que não ocorra no significado de “serviço”, conforme definido na seção 2 (1) (o) ou “reclamação”, conforme definido na Seção 2 (1) (c) da proteção do consumidor da lei.

O Tribunal, quando anulado pela Ordem da Comissão do Consumidor, observou que a Comissão Distrital de Disputas do Consumidor não tinha jurisdição para interferir na avaliação nos termos da seção 126 da lei.