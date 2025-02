A Comissão Estadual de Consumidores pode permanecer em ordem das comissões distritais: HC

O Tribunal Superior de Kerala argumentou que a Comissão Estadual de Disputas do Consumidor tem o poder inerente de manter uma ordem de comissões distritais, sujeita à condição de que o recurso ocorra devidamente depois de depositar o valor legal de acordo com o que prevê na Lei de Proteção ao Consumidor.

O juiz CS Dias recentemente falhou em se livrar de uma petição de um dentista que desafia a questão do mandado de prisão contra ela pela Comissão de Disputas do Consumidor de Kottayam, apesar de apresentar um recurso perante a Comissão do Estado.

O peticionário disse que um mandado de prisão foi emitido não contra ele em um pedido apresentado pelo consumidor que procura executar a ordem da Comissão Distrital de que concede compensação de ₹ 5 lakh, embora tenha apresentado um recurso perante a Comissão do Estado. O peticionário disse que o impediu de apresentar um pedido de suspensão juntamente com o recurso, pois não há nenhuma disposição na lei para manter a operação e a execução da ordem.

O Tribunal, citando uma sentença da Suprema Corte, decidiu que “apesar da ausência de uma disposição específica para manter a operação de uma ordem aprovada pelo distrito ou comissão estadual, a Comissão do Estado tem o poder inerente de manter a operação do sujeito Ordem com a condição de que o recurso ocorra corretamente após depositar o valor legal.

O Tribunal, permitindo que o peticionário apresentasse um pedido de suspensão, pediu à Comissão do Consumidor estadual que decidisse a questão de saber se as disposições da lei anterior ou da nova lei se aplicariam a relação ao depósito do valor. O tribunal também adiou a execução do mandado de prisão por 60 dias.