A comoção da festa de swing em Jacarta-Bali da qual participaram estrangeiros e policiais: já foi realizada 10 vezes

Jacarta – Participante de festa de sexo mundano ou troque casais em Jacarta por Bali, bebendo café moído (kopdar) antes que essa festa tabu aconteça. Chefe da Subdireção 4 da Diretoria Cibernética da Polda Metro Jaya, Vice-Comissário de Polícia Herman Edco Wijaya Simbolon, revelou que o kopdar foi realizado para combinar com os participantes. Se for o caso, a festa sexual acontecerá no local indicado.

“Então, no fórum, eles se encontrarão primeiro, marcarão um encontro. Depois da reunião, eles determinarão se fósforo ou se lhes convier, farão uma orgia”, disse ele no domingo, 12 de janeiro de 2025.

 IG, o homem suspeito no caso de troca de parceiro em festa sexual. Foto: VIVA.co.id/Símbolo de paz inimigo

O Diretor de Investigação Cibernética da Polícia Metro Jaya, Comissário de Polícia Roberto GM Pasaribu, acrescentou que essa festa de sexo swinger já acontece há um ano. Esta festa de sexo foi realizada 10 vezes em Bali e Jacarta. Participam não apenas cidadãos indonésios, mas também cidadãos estrangeiros (WNA).

“Encontramos vários vídeos envolvendo estrangeiros. Estamos apenas buscando a posição através de dados. reconhecimento facialbem através dos dados faciais que estamos desenvolvendo atualmente”, disse Roberto.

Foi relatado anteriormente que a polícia descobriu um caso de festa sexual que ocorreu de Jacarta a Bali. Este caso emocionante foi descoberto depois que um anúncio de uma festa de sexo swinger apareceu em um dos sites.

“O caso revelado foi a distribuição de documentos eletrónicos através de um site contendo convites para festas sexuais e trocas de parceiros”, disse o Comissário Ade na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025.