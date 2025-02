A compensação quebra a Apple TV+ Records, torna -se o programa mais assistido

Ruptura destruiu recordes em Apple TV+ e se tornar o Mais séries visualizadas Na plataforma, após o lançamento do seu 2ª temporada. Adam Scott lidera o programa como Mark Scout, junto com Britt Lower, Zach Cherry, Tramell Tillman, Jen Tullock, John Turturro e Michael Chernus. Desde a sua estréia, a segunda temporada do programa se tornou um relógio favorito entre críticos e fãs.

A compensação se torna a maior visão do Apple TV+com a segunda temporada

Criado por Dan Erickson, a Severance se tornou a série mais assistida na história do Apple TV+. O programa retornou com sua segunda temporada em 17 de janeiro de 2025.

Para comemorar o momento, a gigante da transmissão publicou um Clipe curto no Instagram. Ele apresentou a mensagem: “Severance é a série número um no Apple TV+ History”. De acordo com um relatório de Prazo finalA Severance Season 2 estreou na tabela dos 10 melhores originais da Nielsen na quarta posição dentro de três dias após o seu lançamento.

Além disso, os números revelados pela Apple TV+ representam que a série de suspense registrou 589 milhões de minutos para todos os seus episódios. A partida também revelou que os números devem aumentar com o lançamento dos episódios restantes.

Após o lançamento da segunda temporada, a plataforma de transmissão até testemunhou um crescimento de 126 % nos assinantes em janeiro de 2025. Além disso, excedeu um dos shows mais populares da plataforma, Ted Lasso, em vista da visão de minutos

Além disso, Matt Cherniss, chefe de programação da Apple TV+, falou sobre o sucesso da segunda temporada. Ele disse: “A compensação provou ser um sucesso extraordinário e um fenômeno cultural. A série tornou -se uma obsessão pelo público em todo o mundo e não podemos esperar que as pessoas continuem experimentando todos os mestres reviravoltas à medida que o resto da temporada se desenvolve.

Ben Stiller, que dirigiu as duas temporadas de separação, também expressou sua gratidão aos fãs. Ele escreveu em X (anteriormente Twitter)“Obrigado a todos que esperaram a segunda temporada e aqueles que acabaram de descobrir o programa. Sua incrível conexão e dedicação aos personagens e detalhes foram maravilhosos para compartilhar. Todos nós apreciam muito isso.