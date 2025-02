A comunidade de Mogera exige inclusão no Grupo II de SCs

Karnataka Mogera Sangha instou o governo do estado a incluir a comunidade de Mogera no Grupo II das Comunidades do Cast agendadas (SC).

Ajudará os membros da comunidade a obter o benefício da reserva interna de 5,5% da reserva total de 17% para a casta programada, de acordo com o presidente da Escola de Sangha, Nandaraj.

Ele se dirigiu na segunda -feira ao povo da imprensa em Mangaluru, disse que uma representação a esse respeito foi concedida por uma delegação de Sangh ao ex -juiz do Tribunal Superior de Hn Nagamohan em Bengaluru em 27 de janeiro. O Sr. Das dirige a Comissão de Reserva Interna de Membro único.

Sielsh disse que a comunidade de Mogera tem uma rica história cultural e ainda é tratada como intocável. Eles têm uma boa presença nos distritos de Dakshina Kannada, Udupi, Mysuru e Chamarajanagar. Havia 82.807 membros da comunidade de acordo com o censo de 2011.

Atuando no relatório do comitê liderado pelo então ministro JC Madhuswamy, o governo do BJP incluiu a comunidade de Mogera, juntamente com 89 outras castas, no Grupo IV, para as quais há uma reserva interna de 1%. “Ao incluir Mogeras no Grupo IV, que possui comunidades com o menor número de pessoas, membros da comunidade de Mogera, que têm um número maior de pessoas nos quatro distritos, foram praticamente negados a reserva”, disse Sankesh.

A delegação de Sangh se reuniu com o Sr. Das. O ex -juiz garantiu uma ação positiva na representação de Sangh, disse Sielsh.