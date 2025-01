O Secretário de Defesa dos Estados Unidos é sua primeira linha de defesa. Pete Hegseth admite que Eu nem sempre poderia andar uma linha. Então, como você manterá a linha quando enfrentar colegas astutas em todo o mundo?

Ministro da Defesa Russa Andrei BelousovO ex -ministro do Desenvolvimento Econômico tem experiência alinhando o orçamento de sua nação com as necessidades militares. Lançou uma indústria de aviação não tripulada que foi construída 18.000 drones. Ministro da Defesa Nacional da China, Almirante Dong JunEle atuou como comandante da Marinha do Popular Libertação Exército e como vice -diretor de pessoal da frota marítima do norte da China. Ele sabe como entrelaçar vários serviços militares para funcionar em equipe.

Isso é chamado de “articulação”, no qual Hegseth conhece pouco. Ele promoveu o dele História do Exército Na Guarda Nacional como uma qualificação para ser secretário de defesa, mas, como as diferentes culturas, objetivos e métodos dividem aliados em uma coalizão, eles também dividem os ramos militares.

Treinamento e lealdades começam e terminam com a unidade. A ação militar conjunta é fundamental para as missões complexas de hoje, para o software de comunicação compatível. Hegseth não possui a experiência militar necessária para preparar a preparação conjunta por 10 anos ou amanhã.

A preparação requer decisões sobre a estrutura e a capacidade da força: quantas divisões, vasos da marinha, aeronaves de combate, bombardeiros e mísseis. Quantas tropas, quão bem treinadas, quão recentemente e sua familiaridade com as novas equipes. O desenvolvimento e a fabricação de novas armas levam de cinco a 10 anos e permanecem em nosso arsenal até 40 anos.

Secretário de Defesa do ex -presidente Jimmy Carter, Harold BrownEu tive um Ph.D. Em física e já atuou como diretor de pesquisa e engenharia de defesa dos Estados Unidos. O desenvolvimento marrom liderou de aviões furtivos, bombas guiadas por precisão e míssil Polaris. Ele entendeu por que os soviéticos queriam limitar o alcance desses mísseis a 600 km além das defesas fronteiriças, porque o limite empurraria as mãos dos Estados Unidos. Quando Salt II Negociações Para limitar o intervalo, 53 % dos americanos viviam Dentro de 600 km (372 milhas) de nossas fronteiras costeiras; Moscou fica a 700 km de uma borda.

O limite de classificação de um tratado afeta não apenas a capacidade de ataque, mas também como os Estados Unidos investiga, projeta e constrói armas. Ao evitar os limites sugeridos da Rússia, os Estados Unidos podem carregar vários mísseis em um avião com uma faixa incrível estendida. Como Pete Hegseth, que não tem treinamento científico, orientar futuros tratados de armas para nosso benefício?

Por outro lado, Andrei Belosov e Dong Jun, homens, de meados do meio, contribuem décadas de experiência no desenvolvimento de armas inovadoras de inteligência, vigilância, aquisição de objetivos e reconhecimento. Durante os últimos dezenas de anos, Dong tem Ensinado na Tecnologia Nacional da Universidade de Defesa da China. A nova poderosa arma de microondas da China pode impedir a eletrônica em nossos sistemas de armas. Como os secretários de defesa antes dele, Hegseth precisará sentar -se com a China para discutir a limitação de novas armas. Você precisará de tutoriais científicos substanciais para a tarefa.

As quatro posições originais do gabinete, os secretários de Estado, o Tesouro e a Defesa e o Procurador -Geral, sempre lidaram diretamente com o presidente. O ex -secretário Brown falava diretamente com Carter várias vezes por semana. Que experiência o Conselho de Hegseth apoiará o presidente Trump sob ameaças levantadas pela China, Rússia, Irã e Coréia do Norte?

Desde Trump Observe para a OTANComo o isolacionismo do presidente administrará? A OTAN tem sido o baluarte dos sistemas políticos democráticos, um recurso econômico e a fonte de uma contribuição militar significativa. No Pacífico Ocidental, o Japão e a Coréia do Sul podem nos ajudar a neutralizar o voto da China para frustrar a independência de Taiwan. Hegseth tem o que é necessário para gerenciar pontos de vista conflitantes quando nossas alianças e segurança nacionais estão em jogo?

Mesmo antes de lidar com problemas mundiais, Hegseth enfrentará o tumulto dentro do Pentágono. Nosso exército, a Marinha, a Força Aérea e os fuzileiros navais competem entre si por dinheiro para investigar e desenvolver novas armas e por treinamento avançado. O Congresso direciona fundos para cada um dos serviços armados pelo nome. A princípio, o Secretário de Defesa deve defender suas opções de orçamento, incluindo cortes no orçamento, não apenas para quatro comandantes militares, mas também para membros individuais das pressões do Congresso, para que os fundos beneficiem seus estados.

É um processo exaustivo. O presidente dos chefes conjuntos pode ser um importante consultor de orçamento, mediador e aliado no Congresso, mas Hegseth disse que tem a intenção de “Fuego” o chefe dos chefes conjuntos, a quem ele considera Também “despertado”. Ao cortar tropas ou bases em certos estados, Hegseth pode ser sitiada por republicanos raivosos que votaram para confirmá -lo. Isso é antes da bandeja de entrada ser preenchida com uma tirania das manchetes que usurpam sua abordagem de projeto estratégico de longa faixa.

Não basta ser inteligente; É necessária sabedoria para gerenciar 2,25 milhões de pessoal e aproximadamente o mesmo número de funcionários civis, uma força muito maior que a maior corporação privada do mundo. O secretário se preocupa com as necessidades de curto prazo das tropas em batalha, formulando programas de longo prazo para garantir interesses americanos em todas as partes do mundo. Deve ser mantido informado sobre qualquer evento internacional ou doméstico importante e tratá -los melhor possível.

Como apresentador de televisão, Hegseth só teve que Lorizar News. Um secretário de Defesa desafia notícias imprecisas, aconselha o presidente, protege a capacidade dos Estados Unidos de manter sua defesa e mantém importantes projetos de longa duração ao longo do caminho. Para esse importante trabalho, que se beneficia de habilidades de gerenciamento multifacetadas e sabedoria experiente, os republicanos confirmaram um neófito descarado, ambicioso e historicamente imprudente.

Joyce Winslow serviu como porta-voz do Medicare no governo Bush-Cheney e escreveu um livro com o ex-secretário de Defesa Harold Brown, intitulado “Segurança espanhada de estrelas: aplicando menos de seis décadas, protegendo os Estados Unidos”.

Fonte