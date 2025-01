A confissão chocante dos cidadãos indonésios de atirar feridas no dispositivo na Malásia

Yakarta, vivo – O Ministério das Relações Exteriores do RI (Kemlu) disse que não havia rival com armas afiadas do WNI, que foi vítima de filmagem da Agência de Controle da Malásia (APMM) na Malásia.

De acordo com uma declaração por escrito do Diretor de Proteção de Cidadãos Indonésios (PWNI) do Ministério das Relações Exteriores, Judha Nugraha, quarta -feira, 29 de janeiro, a embaixada da Indonésia em Kuala Lumpur conheceu quatro cidadãos indonésios que estavam sendo tratados no Hospital Serang e o Hospital Klang no Hospital Klang, na Malasia, na terça -feira, 28 de janeiro.

Dois deles que foram tratados e em uma condição estável identificados vêm da província de Riau, enquanto os outros dois não foram capazes de fornecer informações porque ainda estão em estado crítico após a cirurgia, disse Judha.

 Diretor de Proteção dos Cidadãos Indonésios do Ministério das Relações Exteriores da Indonésia, Judha Nugraha.

As duas vítimas cujas condições estavam estáveis ​​explicaram que não havia resistência às armas afiadas dos passageiros cidadãos indonésios contra o aparato APMM, disse Judha.

Judha disse que o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada da Indonésia em Kuala Lumpur também lidaram com o processo de comercialização de um cidadão indonésio que morreu da província de Riau para repatriar para a Indonésia, que foi planejado que o repatriamento dos corpos mantidos na quarta -feira, 29 de janeiro.

“Retornando no vôo de Kuala Lumpur-Pekanbaru e continuou em terra até a cidade natal do falecido na Ilha Rupat, província de Riau”, disse ele.

Judha declarou que o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada da Indonésia em Kuala Lumpur forneceriam assistência legal aos cidadãos indonésios para garantir que seus direitos sejam cumpridos e também financiassem sua atenção ao hospital até que fossem curados.

O Ministério das Relações Exteriores também incentiva as autoridades da Malásia a realizar uma investigação exaustiva do incidente de tiro, incluindo a possibilidade de usar poder excessivo (Uso excessivo da força), Lar.

Ele também disse que a embaixada da Indonésia em Kuala Lumpur ainda continuou a coletar informações mais completas para obter uma construção mais clara dos eventos e solicitar o advogado de retenção da embaixada da Indonésia para estudar e preparar medidas legais.

Anteriormente, em 24 de janeiro, cinco cidadãos indonésios eram vítimas do tiroteio pelo aparelho APMM por volta das 3:00 da manhã, horário local em um navio nas águas de Tanjung Rhu, Seaangor Malaysia.

Nesse incidente, uma pessoa morreu e quatro outros ficaram feridos. (Formiga)