A Constituição tem várias características destacadas que a distinguem de outros, diz o ministro

Um desfile em andamento, como o desenvolvimento rural e o ministro de Panchayat Raj, Priyank Kharge, recebe a saudação durante o 76º desfile do dia da República em termos de polícia para dar em Kalaburagi no domingo. | Crédito da foto: Arun Kulkarni

Destacando a natureza inclusiva e progressiva da Constituição, Desenvolvimento Rural e Ministro de Panchayat Raj Priyank Kharge, ele disse que a Constituição é a melhor do mundo. Foi o resultado do árduo trabalho, a dedicação e a visão de sua visão de Br Ambedkar.

O objetivo foi de uma reunião depois de implantar o Tri-Color e inspecionar o dia do 76º Dia da República no distrito policial armado reservado em Kalaburagi no domingo.

Embora a Constituição seja descrita como “um mercado de ações de empréstimo”, uma vez que incorpora características de diferentes países, incluindo o Reino Unido (sistema parlamentar), Estados Unidos (Direitos Fundamentais), Irlanda (Princípios da Diretiva do Estado do Estado), Austrália (concorrente lista), Canadá (estrutura federal) e o conceito de justiça social, econômica e política da União Soviética, por isso é uma combinação de sistemas diferentes, em vez de basear -se apenas em qualquer ideologia, a Constituição tem várias características mais proeminentes que a distinguem de As constituições das constituições dos outros países, o Sr. Kharge reiterou.

Elevação

Ao descrever os cinco esquemas de garantia, como as maiores medidas de bem -estar para melhorar as condições econômicas das seções vulneráveis ​​da sociedade, o Sr. Kharge reiterou que o modelo de desenvolvimento do Congresso é inclusivo e baseado nos princípios de Buda, Basavehwara e Dr. Ambedkar.

De acordo com o esquema de Shakti, 1,85 lakh dos passageiros recebem benefícios todos os dias no distrito de Kalaburagi, enquanto 10,57 milhões de crore os passageiros viajaram em ônibus estaduais até dezembro do ano passado.

Sob o esquema de Anna Bhagya, o governo publicou ₹ 421,16 milhões de rúpias em 5.01.767 beneficiários no distrito de Kalaburagi. Os consumidores de até 5,58 lakh foram registrados para se beneficiar sob o esquema Gruha Jyothi no distrito.

Kharge disse que 5,43.700 mulheres foram registradas em Lakshmi Gruha e receberam ₹ 1.499,68 milhões de rúpias através da transferência direta de bancos, enquanto o esquema de Yuva Nidhi está estendendo a ajuda financeira mensal a 14.150 elegíveis e título.

Desenvolvimento

Kharge listou uma série de trabalhos de desenvolvimento que serão realizados no distrito de Kalaburagi e disse que ₹ 365 milhões foram designados para estabelecer um centro de desenvolvimento múltiplo para várias habilidades no campus da Universidade de Gulbarga.

O ministro disse que um centro de instalações de incubação de plug and play estabeleceu a um custo de ₹ 15,85 milhões de rúpias perto da área industrial de Nandur-Kesaratagi, beneficiará novas empresas e empresas corporativas para estabelecer seus escritórios.

Ele disse que ₹ 118,45 milhões de rúpias foram designadas para construir 515 centros de Anganwadi no distrito e ₹ 28 milhões de rúpias para estabelecer Alogya Bhavan na cidade.

O ministro também mencionou sobre a construção de uma vaga em Kalaburagi, a melhoria dos hospitais Taluk, os abrigos residenciais, a construção de bairros de Bridge e o estabelecimento de 208 Koosina jane no distrito.

Kharge disse que os trabalhos de conservação de água estão sendo criados com prioridade sob o esquema de Mggenga. Até agora, 116 lagos, 1.557 canais, 65 barragens e 67 obras de esgoto e 106 lagoas de fazenda levaram a aumentar o lençol subterrâneo no distrito, acrescentou.

MLAS KANEEZ FATIMA E ALMBRABHU PATIL, MLC THIPPANPA KAMAKNOOR e JAGDEV GUTDARDAR, secretário do KKRDB Sundaresh Babu, vice -comissário Sharannum, S. Dhage entro da polícia da polícia de Srinivasalu e o diretor executivo da Zilla Brenpan, Banchan, da Polícia da Polícia de Srinivasalu.