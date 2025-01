A construção do Metro Rail piora o congestionamento do tráfego na Paul Wells Road

Com o início do Ano Novo, as pessoas são incentivadas a abraçar novos começos e a não deixar para amanhã o que podem começar hoje.

No entanto, os habitantes de Chennai que enfrentam o agravamento da situação do trânsito não têm outra opção senão esperar até amanhã, como promete o lema da Chennai Metro Rail Limited: ‘Inconveniência hoje para um amanhã melhor’. Para quem viaja pela Paul Wells Road em St. Thomas Mount, esta promessa não parece nada tranquilizadora, uma vez que a construção, parte da Fase II do Metro Rail (Corredor 5: Madhavaram-Sholinganallur), converteu um local anteriormente normal. em um ponto crítico de problemas de trânsito. .

O cruzamento da Paul Wells Road, onde a Butt Road e a Police Officers Road se encontram, já foi um trecho familiar, conhecido por seus engarrafamentos regulares na hora do rush. Porém, o panorama atual é caótico: as obras ocupam quase metade da largura da via, o que limita severamente o fluxo de veículos.

A estrada que leva ao viaduto Kathipara já estava congestionada. Agora só há espaço para alguns veículos de duas rodas, causando enormes engarrafamentos quase todas as horas do dia.

“Mais difícil nas primeiras horas”

C. Ashok, um profissional de TI que trabalha em uma empresa privada em Guindy, é um dos moradores forçados a lidar com o pesadelo diário do trânsito na Paul Wells Road. “O trânsito por volta das 9 da manhã é uma verdadeira dor de cabeça”, diz ele. Ashok acrescenta que os seus colegas, especialmente aqueles que trabalham nos turnos da manhã, enfrentam tempos ainda mais difíceis, pois é muito pior quando a construção do Metro Rail está em pleno andamento, com maquinaria pesada em operação e os habituais autocarros MTC e camiões de carga a bloquear o caminho. caminho já estreito.

‘Sem regulamentação’

Outro motorista, que passa regularmente pelo cruzamento, expressa sua frustração pela falta de regulamentação de trânsito adequada. “Quase não há presença policial aqui, em comparação com outros sinais. É apenas um trabalhador da construção civil L&T com bandeira vermelha, mas ninguém parece prestar atenção nele”, afirmam, apontando a ausência de aplicação da lei adequada, o que agrava a situação.

Com máquinas pesadas em ação e mais barricadas aparecendo, a construção do Metro Rail está tornando um trecho já congestionado ainda mais desafiador. Também desencadeou uma nuvem constante de poeira, tornando a viagem ainda mais desconfortável. Tanto os motoristas quanto os pedestres são obrigados a enfrentar engarrafamentos e poeira espessa, que também prejudica sua saúde.