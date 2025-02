Yakarta, vivo – Uma das preocupações de várias partes com a conta do TNI é o retorno da dwifunction de Abri, como aconteceu na era da nova ordem. Agora, o projeto de lei do TNI foi aprovado pelo Parlamento da Indonésia para se tornar um programa de legislação nacional ou prioridade prioritária 2025.

Em relação às preocupações sobre isso, o vice -presidente do Parlamento da Indonésia, Adiro Kadir, negou que a discussão do projeto de lei do TNI fosse reativar o Dwifuncin Abri.

“Não, não, essa é a dupla função de todos os tipos? Não.

ADES explicou, embora atualmente haja vários pensionistas da TNI que serviram no governo, isso foi ajustado às necessidades do ministério.

De fato, Adis disse que aqueles que ocuparam o cargo no governo vieram da polícia aposentada.

“Mas agora há alguns que também entram, mas muito pouco, isso é apenas a necessidade do ministério. Agora, muito pouco se veremos o TNI. Muitos policiais se aposentam”, explicou ele.

Anteriormente, o projeto de lei sobre emendas à Lei Número 34 de 2024 em relação ao Exército Nacional da Indonésia ou ao TNI Bill foi relatado, concordou -se em entrar no Programa de Legislação Nacional, prioridade prioritária 2025. A decisão foi tomada na reunião plenária de O DPR presidiu o vice -presidente do Parlamento Indonésio, Kadir.

Inicialmente, os Adids declararam que seu partido havia recebido uma carta presidencial (surpresas) relacionada à nomeação de representantes do governo para discutir o projeto.

“A liderança do conselho recebeu uma carta do Presidente da República da Indonésia, a saber, o número R12/02/2025 de 3 de fevereiro de 2025. Esta é a nomeação de representantes do governo para discutir o projeto de lei sobre a alteração à alteração ao lei.