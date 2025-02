A controvérsia da chegada de Cristiano Ronaldo visitou Kupang, esta é a última atualização

Kupang, vivo – A chegada do futebol de Cristiano Ronaldo a Kupang, East Nusa Tenggara (NTT), tornou -se o foco público do país.

Sabe -se que as notícias agora causam várias controvérsias. Então, o que você é? Resumido vivo na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025, juntamente com uma fila de controvérsia para a chegada de Cristiano Ronaldo para visitar Kupang, assim atualizar O mais recente.



1. Há uma mudança de dias

A visita de Cristiano Ronaldo colhe os prós e os contras entre autoridades comunitárias e regionais. Muitas notícias distribuíram que esse jogador português chegou à Indonésia na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

Isso foi confirmado pela Associação da Associação Provincial de Futebol de toda a Associação Indonésia de Futebol (PSSI) do East Nusa Tenggar terá com a Fundação Graha Kasih Indonésia sobre a chegada planejada do futebol de Cristiano Ronaldo a Kupang.

Mas o calendário mudou de 18 de fevereiro para quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025. Isso foi revelado pelo governador interino do leste de Nusa Tenggara, Andriko notou Susanto.

“Houve uma mudança na chegada de Ronaldo a Kupang. Então, amanhã ele acabou de chegar a Yakarta e depois voando para Kupang”, disse Andriko que notei Susanto.

2. Uma foto de Cristiano Ronaldo parece comer Satay

No meio desta notícia, uma foto horrível apareceu nas redes sociais. Os jogadores do Manchester United parecem almoçar. Ele foi visto desfrutando do Satay servido à mesa.

Na foto, este ano de 40 anos está usando Jersey A equipe nacional de Portugal e usa óculos de sol. No entanto, alguns usuários da Internet duvidaram da autenticidade da foto. Muitos chamam de edições.

3. Alugou Hoaks circulando

As mudanças no calendário de chegada de Cristiano Ronaldo em Kupang deram origem a uma variedade de especulações. Os fãs de Kupang se sentiram curiosos e decepcionados com o atraso que ocorreu.

Comentários inclinados espalhados pelas redes sociais após a entrega de Susy Maria Patikana, que disse, por 3 dias na NTT. Sabe-se que Cristiano Ronaldo e sua comitiva não passaram a noite, mas Kupang-Bali (PP) com seus aviões particulares.

“Onde há uma classe de Ronaldo apenas 3 dias em Kupang e não passar a noite, mas vá de um lugar para outro todos os dias em que Bali-Kupang é muito irracional”. Escreva um comentário do cidadão.

4. Respostas da polícia regional

A Polícia Regional do East Nusa Tengara (NTT) declarou que não havia recebido uma carta de solicitação da Fundação Graha Kasih Indonesia para realizar segurança para receber a chegada de Cristiano Ronaldo a Kupang, NTT, no contexto da missão humanitária

Ele acrescentou que a polícia regional da NTT estava basicamente pronta para realizar segurança se, na verdade, as informações sobre a chegada do ex -jogador de futebol do Manchester United fossem verdadeiras.

5. Últimas atualizações

Cristiano Ronaldo não tem certeza de visitar Kupang, East Nusa Tenggara, para uma série de atividades sociais com a Fundação Graha Kasih Indonesia.

Isso foi transmitido pela economia assistente e pelo desenvolvimento do secretário regional da província de Nusa Tenggara (NTT), Dr. Flour Rita Wuisan.

Rita enfatizou que não havia clareza sobre a chegada de Ronaldo. Incluindo relacionado à possibilidade de Ronaldo vir mais tarde.

“Mas antes de conhecer meus amigos, tive a oportunidade de ligar para a Dra. Susi Maria Katipana, aparentemente Ronaldo não poderia vir para a Indonésia hoje. Ele disse amanhã novamente e não há certeza”, disse Rita.

6. CRONDIANO RONALDO CRONECH

 Superstar de Al Nassr, Cristiano Ronaldo

Lembre -se de que, se olharmos para a programação de Cristiano Ronaldo na festa de Al Nassr, parece difícil esperar se ocorrer em um futuro próximo. No fim de semana, precisamente em 22 de fevereiro, Nassr competirá contra o Ettifaq na continuação da Liga Árabe.

Até agora, não houve uma declaração oficial de Cristiano Ronaldo ou convidado. O público ainda está aguardando uma classificação adicional sobre a chegada da estrela do futebol mundial.