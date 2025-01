A controvérsia da entrevista da estrela do rugby Ilona Maher sobre a ‘síndrome do impostor’ explicada

Ilona MaherJogadora olímpica de rugby, recentemente gerou polêmica após seu entrevista com Christina Macfarlane da CNN. Quando Maher negou ter síndrome do impostor, Macfarlane persistiu em questioná-la, levantando as sobrancelhas. Essa conversa rapidamente gerou um debate online.

Neste artigo, iremos nos aprofundar nos detalhes da entrevista da CNN junto com o motivo da reação.

O que aconteceu com Ilona Maher na entrevista da CNN?

Durante uma entrevista recente à CNN, a estrela olímpica do rugby Ilona Maher foi repetidamente questionada sobre a síndrome do impostor, gerando polêmica online. A apresentadora Christina Macfarlane perguntou a Maher como ela “supera a síndrome do impostor”. No entanto, Maher afirmou com segurança: “Eu não tenho isso” e explicou que não sentia que não merecesse seu sucesso. Surpreso, Macfarlane pediu mais detalhes a Maher, insistindo: “Como isso é possível? “Às vezes sinto que a síndrome do impostor está arruinando minha vida.” Mas Maher se manteve firme, dizendo que seu trabalho árduo no rúgbi, desde o ensino médio e a faculdade, a fez se sentir merecedora de suas conquistas.

Maher, que representou a seleção feminina de rúgbi dos EUA nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, também enfatizou o trabalho árduo que realizou fora do campo. O astro do rugby destacou sua presença constante nas redes sociais e seu compromisso com a torcida. Apesar da sua posição firme, Macfarlane continuou a insistir na questão. Maher respondeu incentivando as pessoas a reconhecerem seu trabalho árduo e a se orgulharem de seu sucesso. Ela disse: “Acho que às vezes dizem às pessoas que pensam que têm isso. Mas não há problema em se orgulhar do que você fez e em acreditar que você merece algo porque trabalhou duro para consegui-lo.”

A entrevista, publicada na CNN Instagramprovocou uma onda de reações online. Muitos telespectadores criticaram Macfarlane por suas perguntas persistentes sobre a síndrome do impostor. Entretanto, outros aplaudiram Maher por defender com confiança o seu sucesso arduamente conquistado e por resistir à pressão social para minimizar as suas conquistas.