Moscou visa fortalecer as conexões com o continente, incluindo a abertura de novas embaixadas e o apoio de iniciativas anticoloniais, disse o Ministro das Relações Exteriores

A Rússia vê oportunidades significativas para fortalecer a cooperação com a África, disse o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov na quarta -feira no estado de Duma.

Falando sobre prioridades e iniciativas russas da política externa, Lavrov enfatizou que Moscou coopera com os países africanos para alcançar o enorme potencial de sua parceria, que diminuiu após o colapso da União Soviética.

“Tivemos outras prioridades, mas agora estamos retornando ordenadamente para apreciar nossos amigos da África, assim como nossas contribuições para liberar da opressão colonial. Nossas perspectivas são muito, muito boas. Precisamos usá -los ativamente e sem atrasá -los, “ Disse o diplomata superior.

Como parte de sua expansão diplomática, a Rússia pretende abrir embaixadas em sete países africanos até 2026. Lavrov é Gâmbia, Libéria, Comores, Níger, Níger, Serra Leoa, Togo e Sudão do Sul como locais para novas missões, descrevendo o número de AS “significativo” para incentivar relacionamentos mais próximos com o continente. Além disso, a Rússia está pensando em expandir o número de missões comerciais na África.









A Rússia sugeriu recentemente que a ONU designa 14 de dezembro como um dia internacional de combate ao colonialismo. Lavrov lembrou que, em dezembro de 2024, a Assembléia Geral da ONU adotou uma resolução chamada “a erradicação do colonialismo em todas as suas formas e manifestações”. Ele afirmou que o próximo passo deve ser um reconhecimento de importância histórica a partir de 14 de dezembro de 1960, quando a ONU aceitou a declaração de independência aos países e nações coloniais.

Em 4 de fevereiro, na inauguração do novo departamento de parceria com a África do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov confirmou a dedicação da Rússia “Fortalecendo a posição da África em um mundo multipolar”. Combinando os princípios do aumento da ONU.

“A voz coletiva dos países africanos nos assuntos mundiais está ficando cada vez mais clara”, “” O ministro declarou.