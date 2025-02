VIVA – A Coréia do Norte (Coréia do Norte) ainda não interrompeu o fornecimento de armas para a Rússia. O Ministério da Defesa da Coréia do Sul (Coréia do Sul) relatou, desde 2024, o regime de Kim Jong-un havia fornecido 200 unidades de mísseis de longa distância.

O relatório do Ministério da Defesa da Coréia do Sul foi proferido na reunião do Comitê Nacional de Defesa em Seul, na terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.

Como é conhecido, a Coréia do Norte enviou cerca de 12.000 soldados para a Rússia em outubro a novembro de 2024

O Ministério da Defesa da Coréia do Sul acredita que o fornecimento de armas e milhares de tropas da Coréia do Norte à Rússia é uma recompensa pelo apoio de Moscou no desenvolvimento de mísseis balísticos internamente (ICBM) e submarinos nucleares.

 Viva militar: Hwasong-11 (KN-23) míssil balístico militar

“A Coréia do Norte continua a fornecer armas, munição e outro apoio militar à Rússia após a implantação de suas tropas para a guerra na Ucrânia”, disse o comunicado do Ministério da Defesa da Coréia do Sul. Viva militares de O coreano Herald.

A Coréia do Sul também confirmou a possibilidade de que a Coréia do Norte envie reforços para pacotes de pessoal e armas em um futuro próximo.

O número de armas mencionadas pelo Ministério da Defesa da Coréia do Sul é um aumento na avaliação anterior, apresentada pelo consultor de segurança nacional, Shin Won-Sik.

Shin disse que, em novembro de 2025, a Coréia do Norte forneceu 160 unidades de mísseis de longa distância à Rússia. A vantagem é que Pyongnyang receberá tecnologia militar avançada de Moscou em troca.

 Viva militar: pacote de armas norte -coreanas para a Rússia

“Este ano marca a última fase do plano de defesa de cinco anos da Coréia do Norte. Com o apoio russo, Pyongyang deve melhorar suas habilidades nucleares e de mísseis enquanto moderniza suas forças convencionais”, disse Shin.

“Monitoramos o potencial de transferência de uma importante tecnologia militar, incluindo a tecnologia que percorre o ICBM e o desenvolvimento de submarinos nucleares”, disse ele.