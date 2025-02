A Coréia do Sul acusa Deepseek de vazar dados do usuário

A IA assistente chinesa foi removida das lojas de inscrições locais depois de ser acusado de enviar dados para o proprietário da Tiktoca ByTottance

O regulador nacional de proteção de dados acusou os criadores do serviço de IA chinês Deepseek de compartilhar dados do usuário com o proprietário da Tiktoca Bytetlanca, informou a agência de notícias Yonhap na terça -feira.

No início desta semana, a Comissão de Proteção de Dados Pessoal de Seul (PIPC) anunciou que o acesso ao Deepseek Chatbot foi “temporariamente” suspenso no país enquanto reconsidera a prática de coletar os dados de inicialização chinesa por trás da IA. As aplicações Deepseeek foram removidas dos aplicativos locais como parte da suspensão, enquanto o serviço da Web está bloqueado a partir do sábado.

Em um comunicado compartilhado por Yonhap, PIPC declarou que tinha “Confirmado Deepseek se comunica com BytedLance” mas observou que ainda não estava claro “Quais dados são transferidos e em que medida.”

Conforme observado na saída, a lei sul -coreana exige que o consentimento explícito do usuário transfira os dados pessoais para terceiros.

Em resposta às alegações, Deepsek anunciou que havia concedido um representante especial na Coréia do Sul e reconheceu as desvantagens de considerar a Lei de Proteção de Dados Local. A startup prometeu cooperar ativamente com as autoridades sul -coreanas para resolver o problema.

A Deepseek, com sede em Hangzhou, lançou uma ‘corrida de armas’ tecnológica em janeiro, publicando um código aberto do seu modelo R1 AI, que afirma ter sido desenvolvido com custos significativamente mais baixos, proporcionando desempenho comparável aos concorrentes como o ChatGpt da OpenA. Ao contrário de seu rival americano, o chatbot chinês também está disponível gratuitamente e não requer uma assinatura, o que o ajudou a se tornar rapidamente o aplicativo mais premiado nas lojas da Apple e do Google.