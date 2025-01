A criança no sul de Nias foi supostamente torturada pela família até desativar, a tia da vítima estava suspeita

Sua cerimônia, viva -INTROS da unidade de investigação criminal do sul de Nias chamou um suspeito, no caso de um suposto garoto de 10 anos, que era viral nas redes sociais com a condição de ambas as pernas quebradas supostamente perseguidas por parentes familiares, que fizeram o corpo da criança com deficiência nas pernas.

Leia também: Ex -pesquisador de KPK: Paulus Tannos pode ser acusado de uma investigação depois de supostamente ter uma dupla cidadania

Chefe de Polícia de Nias do Sul, Akbp. Ferry Mulyana Sararya, disse o suspeito, Provincial D. Determinação do suspeito, com base em duas evidências encontradas pela polícia na suposta existência da criança.

“Sim, é verdade, o suspeito está no sexo da mulher, parentes da vítima n”, disse Ferry quando confirmou VIVAQuarta -feira à tarde, 29 de janeiro de 2025.

Leia também: O outro lado do suspeito do autor de mutilação de uma mulher cujo corpo foi encontrado em Ngawi

 A menina em crianças do sul foi deficiente devido às vítimas da violência dos pais.

Ferry disse que o suspeito era a tia da vítima. Atualmente, o suspeito D ainda está fazendo um exame intensivo na delegacia do sul de Nias. “Sim, sua tia (da própria vítima)”, disse o policial de Dos Jasmine.

Leia também: O policial de South Yakarta fala depois que seus membros foram pagos junto com o Akbp Bintoro sobre acusações de extorsão

A polícia também ligou e examinou o avô, avó, tio e tia da criança na publicação de vídeo viral, mencionado e supostamente fez uma apresentação da vítima.

“Eles estão apenas chamando o estado de testemunhas”, disse o chefe de polícia de Nias do Sul.

Enquanto a mãe e o pai da vítima, de acordo com o chefe de polícia, haviam sido separados desde que a vítima da vítima e da vítima foram criadas pelo avô e avó da criança. “Os pais estão separados há muito tempo com o irmão deste bebê. Então, ele confiou aos pais ou avô desse irmão”, disse Ferry.

Ferry também apelou ao público para não disseminar as informações que não haviam sido verificadas relacionadas a este caso descuidadamente. Esta etapa é importante para manter a privacidade e o conforto da vítima.

“Trabalharemos profissionalmente e transparentemente para que a justiça possa ser confirmada”, disse o chefe de polícia do sul do Nias.

 Chefe de polícia do AKBP. Ferry Mulyana Suarya quando conhece um garoto de 10 anos que supostamente foi perseguido. Foto: Viva.co.id/bs putra (medan)

Dado anteriormente, um vídeo viral recebeu uma condição de prestar atenção a uma garota de 10 anos, com a condição de ambas as pernas quebradas supostamente perseguidas por parentes familiares, o que fez o corpo desativado do garoto nas pernas.

“Este é realmente um tratamento selvagem da infância aos 10 anos de idade torturado por avô, avô, pai e sua tia”, escreveu ele em uma narrativa de vídeo viral na conta do Facebook de Lider Giawa.

Recebendo essas informações, Chefe de Polícia do Sul de Nias, AKBP. Ferry Mulyana Sokarya, foi diretamente falar sobre a criança, em Uptd Lolowau, South Nias Regency, segunda -feira, 27 de janeiro de 2025.

“Estamos aqui para prestar atenção especial, a condição da vítima e demonstrar que a polícia está preocupada com casos como esse”, disse Ferry.

Além de conhecer a vítima, Ferry e seus homens fizeram esforços legais às acusações experimentadas pela criança. Incluindo discutir com as famílias das vítimas e residentes locais para explorar mais informações relacionadas ao caso.

“Esta discussão também tem como objetivo fornecer à comunidade que compreenda a importância da proteção infantil”, afirmou Ferry.