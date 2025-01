A crise de Los Angeles é maior que os incêndios: seguros são o próximo tema quente

Incêndios florestais em Los Angeles se espalharam dezenas de milhares de acres de terraqueimando tudo em seu caminho. Casas foram destruídas e vidas perturbadas à medida que as famílias iniciam o processo de reconstrução, não apenas das suas casas, mas das suas vidas.

Embora uma história como esta atraia a atenção nacional, uma dimensão adicional é o facto de muitas propriedades que foram destruídas serem casas derico e famosobem como alguns marcos históricos. Para estes últimos, os custos são imensuráveis.

Para muitos, o seguro fornecerá os recursos necessários para ajudar com certos custos financeiros. No entanto, é provável que o seguro cubra apenas os bens físicos que são destruídos, e não memórias ou recordações, que nenhuma quantia de dinheiro poderia substituir ou restaurar.

O custo para as companhias de seguros será facilmente medido nodezenas de bilhões de dólares. No entanto, as seguradoras não são organizações de caridade que doam dinheiro.

Por definição, o seguro é risco compartilhado. Ao vender apólices de seguro em uma ampla gama de eventos diversos, o prêmios cobrados (o que as pessoas pagam para serem seguradas) são usados ​​para cobrir danos decorrentes de eventos cobertos. Isto significa que para as grandes seguradoras que cobrem eventos em todo o país, os prémios cobrados para cobrir danos causados ​​por furacões no Sudeste, tornados no Centro-Oeste e terramotos na Costa Oeste ajudam a cobrir os pagamentos de danos.

O pior cenário para as seguradoras é quando ocorrem vários eventos em vários locais, exigindo pagamentos de danos que excedam os prémios brutos cobrados. É claro que as seguradoras também mantêm reservas de investimento para amortecer tais eventos simultâneos.

A avaliação do risco de sinistros segurados leva em consideração inúmeros fatores. Surge um problema quando os eventos seguráveis ​​ocorrem a uma taxa mais elevada e com indemnizações por danos superiores ao previsto. Isto significa que os prémios cobrados podem não representar todos esses riscos imprevistos.

Garantir eventos é uma aposta, na qual as seguradoras se posicionam como a “casa”. muito parecido Os cassinos operam em Las Vegas.a casa sempre ganha, com o tempo. Em qualquer dia, um jogador pode ganhar um grande barcomas um longo fluxo de apostadores perdedores pagou de facto esse jackpot, e os casinos mantiveram a sua parte nos lucros ao longo do tempo.

Com o seguro, as pessoas ficam felizes em perder as suas “apostas” pagando os seus prémios e não tendo prejuízo. Nesses casos, o prêmio proporciona tranquilidade no caso improvável de uma perda significativa.

A destruição massiva do incêndio florestal de Los Angeles não poderia ter sido prevista ou planeada. Caso contrário, os prémios de seguro teriam sido fixados muito mais elevados para cobrir as perdas acumuladas com cada acre de terra e propriedade destruída.

É por isso que muitas seguradoras saindo da Califórniacitando Custos elevados e exposição excessiva ao risco..

Para permanecer neste mercado, a análise de risco da oferta de cobertura exigiria prêmios tão altos que muitos não seriam capazes de pagar qualquer seguro, eliminando efectivamente alguns dos benefícios de partilha de riscos que as seguradoras utilizam para a gestão de riscos e lucros. É por isso que a Califórnia criou o Plano JUSTOum programa de seguro para aqueles que não conseguem obter cobertura de seguradoras privadas. Isto, por si só, é um sinal de alerta para o estado, já que a Califórnia subsidia seguros e está disposta a assumir perdas que as seguradoras privadas não podem (ou não querem) absorver.

Sem cobertura, algumas pessoas podem decidir desistir da casa própria e tornar-se inquilinas. Isso reduz efetivamente o seu risco pessoal, transferindo-o para quem possui os imóveis que você pode alugar. É claro que isto também aumentaria as taxas de aluguer, agravando a situação já tensa. problema de acessibilidade habitacional que assola o sul da Califórnia.

Aqueles que podem pagar podem optar por ficar “nus” e auto-seguro. Isto pode funcionar para aqueles que têm rendimentos elevados e cujos bens não estão concentrados nas suas casas. Para outros, ficar “nu” é um risco que está além das suas possibilidades.

Acabar com os incêndios florestais de Los Angeles não significa apenas apagar as chamas. Trata-se de avaliar os riscos futuros e como os residentes atuais e futuros assumem os riscos para as suas casas e propriedades. Se as seguradoras não estiverem dispostas a oferecer cobertura a preços que os residentes possam pagar, alguns serão forçados a viver noutro local.

Sempre haverá quem queira seguradoras dar um passo à frente para atender à necessidade de cobertura de seguro. No entanto, as limitações da partilha de riscos podem impossibilitar que as empresas o façam e permaneçam financeiramente solventes. Não se surpreenda se as pessoas em outras partes do país virem o aumento das taxas de seguro residencial nos próximos anos para cobrir perdas causadas pelos incêndios florestais de Los Angeles.

É assim que funcionam os seguros e é por isso que o melhor conselho para todos na hora de adquirir um seguro é cobrir apenas o absolutamente necessário, no nível mínimo. Na verdade, esta estratégia significa que você contribuirá com o mínimo possível para os lucros da casa.

Sheldon H. Jacobson, Ph.D., é professor de ciência da computação na Grainger College of Engineering da Universidade de Illinois Urbana-Champaign. Ele usou sua experiência em análise baseada em risco para abordar questões de políticas públicas.

