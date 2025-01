A crise de saúde na Palestina de Gaza, a reconstrução do hospital é uma prioridade

Yakarta, vivo – A crise de saúde experimentada pelo povo palestino em Gaza como resultado dos ataques brutais de Israel é uma preocupação internacional. A construção de unidades de saúde, como hospitais, é uma prioridade.

Isso foi transmitido na colaboração internacional palestina da Indonésia para o fórum de 2025, realizado por Qudwah Indonésia. O diretor de Qudwah Indonésia, Lukman Hakim, disse que o fórum foi realizado com o objetivo de fortalecer a cooperação para ajudar o povo palestino, especialmente a reconstrução de centros de saúde em Gaza.

Ele disse que o fórum contou com a presença de 30 dos 50 fundos para a coleta de fundos e a coleção de fundos convidados. Além disso, envolvendo representantes de quatro países, a saber, Indonésia, Malásia, Türkiye e Iêmen.

Além disso, no fórum também apresenta várias instituições humanitárias e organizações importantes, incluindo o Conselho Ulema Indonésio (MUI), Qudwah Indonésia, Medivas em todo o mundo, a fundação indonésia Amanah Dermawan (Yiiad), a Hand of Charity of Bisal e Ata.

Lukman Hakim enfatizou que a construção de hospitais em Gaza era uma prioridade. O motivo é que muitos hospitais da região param de operar devido a ataques israelenses. Um dos principais projetos deste fórum com a reconstrução do Hospital Abu Yusuf Anajar, que foi seriamente danificado.

O Hospital Abu Yusuf Annajar está localizado em Rafah e é a principal instituição médica em uma área de alta densidade populacional ao atingir 250 mil pessoas.

Lukman disse que a reconstrução do hospital custa cerca de RP20 bilhões.

“Deus quer, com colaboração com várias instituições nacionais e internacionais em seis a um ano, este hospital pode ser reconstruído”, disse Lukman, em seu comunicado, citado na sexta -feira, 31 de janeiro de 2025.

Enquanto isso, o presidente da MUI Central para Relações Exteriores e Cooperação Internacional, Prof. Sudmoto, disse que a reconstrução do hospital não era apenas infraestrutura. No entanto, ele também enfatizou a manutenção de sua função histórica.

“Agora eu só preciso calcular as necessidades dos fundos. Vou transmitir isso ao MPR/DPR para que o governo também contribua”, disse o professor Sudarmoto.

Ele quer que muitas partes, incluindo o governo, se mudem. “Não deixe que apenas a instituição de Amil Zakat ajude, enquanto o governo apenas aprecia”, continuou ele.

Em seguida, planeje levar este projeto para o próximo fórum da conferência da Ásia-Africano para ser destacado e pode ser um apoio mais amplo.

Quanto ao Dr. Zaid Al Qirem, da Medics World Wide, as condições em Gaza que sofreram uma crise de saúde. Ele disse que mais de 90% dos hospitais não podiam operar normalmente. De fato, as ambulâncias são frequentemente atacadas.

“Os centros de saúde são bombardeados por invasores, não há lugar seguro para sobreviver. Como resultado, muitas vítimas feridas estão ameaçadas de perder a vida porque os serviços médicos não podem ser prestados de maneira ideal”, disse ele.

Para o Dr. Zaid, atualmente é o momento certo para reconstruir o hospital, porque ainda há um incêndio alto. Embora desconhecido, o alto o fogo das armas israelenses com presunto permanente ou não.

“Devemos agir imediatamente. Com essa cooperação, espera -se que os obstáculos de distribuição e desenvolvimento possam ser concluídos”, disse Zaid.

Além disso, ele convidou o povo indonésio, especialmente os muçulmanos a contribuir para a construção do Hospital Abu Yusuf Anajar como um passo específico para apoiar a humanidade na Palestina.