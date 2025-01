A data de lançamento da lenda do Ochi foi adiada para o filme A24 depois que o diretor perde em casa

A data de lançamento dos A24 A Lenda de Ochi Foi adiado desde que o diretor Isaiah Saxon perdeu sua casa nos incêndios florestais de Los Angeles.

Originalmente, a lenda de Ochi deveria ser lançada nos cinemas dos Estados Unidos em 28 de fevereiro de 2025. O filme está estrelando Helena Zengel (News of the World), Willem Dafoe (Nosferatu), Finn Wolfhard (Ghostbusters: Frozen Empire) e Emily) Watson (Dune: Profecia).

Por Prazo finalO A24 chegou à data de lançamento da lenda do Ochi em aproximadamente dois meses.

A Lenda de Ochi será lançada agora nos cinemas em 25 de abril de 2025. Primeiro, será lançado no Sundance Film Festival, como originalmente programado, no domingo, 26 de janeiro de 2025.

Saxon postado em desconhecido No início deste mês, “perdemos nossa casa, toda a nossa rua, a maior parte da nossa cidade. Cinzas para o pó de cinzas. correspondência“Altadena era o melhor lugar que eu vivi. Uma cidade inocente e mágica e especialmente o resto. De outra época. E tudo se foi.

The Legend of Ochi é a estréia como diretor de cinema saxon. Saxon também escreveu o roteiro do filme de aventura de fantasia e o produz com Richard Peete, Traci Carlson e Jonathan Wang.

“Em uma vila remota na ilha de Carpathia, uma garota tímida chamada Yuri é criada para temer uma espécie de animal evasiva conhecida como Ochi”, diz a sinopse do filme. “Mas quando Yuri descobre que um bebê machucado foi deixado para trás, ele escapa em uma busca para levá -lo para casa”.

Confira o trailer da lenda do Ochi abaixo:

Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Fotot, Louise Lovegrove, Alex Plaster, Len Blavatnik, Danny Cohen, Timo Argillander e Elisa Lvares servem como produtores executivos.