A data de lançamento da substância definida em meio a rumores do Oscar

Todos devem respeitar o equilíbrio enquanto o maior filme de Mubi retorna aos cinemas. A data de lançamento nos cinemas de A substância Foi anunciado para lançamento em mais de 350 cinemas em todo o país em janeiro.

The Substance, estrelado por Demi Moore e Margaret Qualley, foi eleito um dos melhores novos filmes de 2024. Embora o terror corporal tenha gerado reações divisivas, sua estreia recebeu elogios generalizados e até ganhou o prêmio de melhor roteiro em Cannes. O filme também rendeu a Moore (que interpretou a celebridade Elisabeth Sparkle) seu primeiro grande prêmio de atuação no Globo de Ouro.

The Substance é estrelado por Dennis Quaid como Harvey, Edward Hamilton Clark como Fred, Gore Abrams como Oliver e muito mais. Foi escrito e dirigido pela cineasta francesa Coralie Fargeat.

The Substance estreou nos cinemas em 19 de setembro de 2024 e ficou disponível para streaming em 31 de outubro. Agora, um dos títulos de terror mais comentados do século 21 retornará aos cinemas dos EUA a partir de 17 de janeiro, segundo IndieWire.

Moore estrela The Substance como uma celebridade conhecida que vê seu auge desaparecer diante de seus olhos ao completar 50 anos. Em meio ao desgosto de perder seu programa de aeróbica de longa duração, ela decide tomar uma droga misteriosa que promete criar uma versão melhor, mais jovem e melhorada de si mesma, levando ao nascimento de Sue (interpretada por Qualley). Ambos não podem estar conscientes ao mesmo tempo e a regra não deve ser quebrada, aconteça o que acontecer. No entanto, quando Sue atinge imediatamente o auge do estrelato, surgem conflitos.

Além do impressionante desempenho de bilheteria, The Substance também provou ser uma joia entre os críticos. Atualmente possui uma pontuação crítica de 89% em tomate podree Jonathan Sims, do ComingSoon, deu ao filme uma pontuação perfeita de 10.

The Substance retorna aos cinemas dos EUA em 17 de janeiro.