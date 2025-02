A data de lançamento do esquema fenício estabelecido para a espionagem de Wes Anderson dramada

As características do foco anunciaram oficialmente O esquema fenício Data de lançamento, revelando quando o tão aguardado Wes Anderson O filme está pronto para sair.

De acordo com as características do foco, o esquema fenício é estabelecido para um lançamento limitado em 30 de maio de 2025, com um amplo lançamento realizado uma semana depois, em 6 de junho de 2025. O filme será distribuído pelos recursos de foco nacionalmente, Com o Universal Pictures International International Distribution Management para o projeto.

O esquema fenício será escrito e dirigido por Anderson, com Roman Coppola também servindo como coguionista. Pouco se sabe sobre o filme de agora em diante, mas o Focus Feature diz que ele se concentrará na “história de uma família e nos negócios da família”, com rumores que circulavam que o projeto será uma comédia de espionagem.

Como outros projetos de Wes Anderson, o elenco do esquema fenício está cheio de estrelas. O projeto é liderado por Benicio del Toro como Zsa-Zsa Korda, um dos homens mais ricos da Europa; Mia Threapleton como irmã Liesl, sua filha/freira; e Michael Cera como Bjorn Lond, seu tutor. Eles também aparecem no filme Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, amigo de Rupert, Hope Davis e Benedict Cumberbatch.

Anderson é uma lenda no mundo do cinema e é considerado um dos poucos autores do mundo de Hollywood, conhecido por seus estilos visuais e narrativos muito diferentes. Sua história no cinema inclui projetos como Royal Tenenbaums, Fantastic Sr. Fox, Moonrise Kingdom, The Grand Budapeste Hotel, The French Dispatch e Asteroid City, entre outros. Os filmes de Anderson também ganharam 16 indicações para o Oscar e cinco vitórias em sua carreira.