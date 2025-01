A decisão do Centro gera polêmica; Questão de ‘Chandigarh’ em primeiro plano

A controvérsia política eclodiu em Punjab depois que o governo da União emitiu uma notificação abolindo o cargo de Conselheiro do Administrador do Território da União em Chandigarh, uma união de Punjab e Haryana.

De acordo com notificação divulgada em 3 de janeiro pelo Ministério de Pessoal, Queixas Públicas e Pensões da União, o cargo de Assessor do Administrador do UT foi abolido e substituído pelo cargo de Secretário-Chefe em Chandigarh.

Os partidos políticos, incluindo o Partido Aam Aadmi (AAP), no poder, criticaram na quarta-feira o Centro e exigiram a reversão imediata da decisão.

Classificando a medida como um ataque à reivindicação legítima do Punjab sobre Chandigarh, o líder sênior do Congresso e líder da oposição na Assembleia do Punjab, Partap Singh Bajwa, disse: “Condeno veementemente a decisão descarada e autocrática do governo Modi de voltar a nomear o conselheiro para o Administrador de Chandigarh como secretário-chefe. Este ataque deliberado à reivindicação legítima do Punjab sobre Chandigarh expõe a agenda de Modi para enfraquecer o Punjab e marginalizar os Punjabis. Ao ignorar o Punjab nesta decisão crítica, o BJP mostra mais uma vez o seu total desrespeito pelo federalismo e pela sua mentalidade ditatorial. “Esta não é apenas uma mudança administrativa: é um ataque à dignidade e aos direitos do Punjab.”

O líder Akali, Sukhbir Singh Badal, alertou hoje o governo da União para não prosseguir com a decisão de redesignar o cargo de ‘Conselheiro do Governador de Punjab e Administrador do UT’ como ‘Secretário Chefe do UT Chandigarh’.

Alegando que “a decisão veio com o conluio ativo do governo AAP em Punjab”, o presidente de Shiromani Akali Dal (SAD), Sukhbir Singh Badal, disse que a transferência de Chandigarh para Punjab é uma questão resolvida, comprometida por dois primeiros-ministros do país. e endossado pelo Gabinete da União, bem como por ambas as Câmaras do Parlamento, na sequência do Memorando de Entendimento sobre o Punjab em julho de 1985.

O líder sênior do SAD, Daljit Singh Cheema, disse que Chandigarh pertence ao Punjab e exigiu que o governo indiano revogasse sua decisão sem demora.

A unidade Punjab AAP também se opôs à decisão do governo da União, dizendo que a decisão expõe mais uma vez a atitude anti-Punjab do governo central.

“É uma tentativa de enfraquecer a reivindicação do Punjab sobre Chandigarh. A nomeação de um Secretário Principal corresponde a um Estado. Chandigarh não é um Estado nem tem um Ministro-Chefe. Então, por que foi necessário nomear um secretário-chefe? Ele disse que o povo de Punjab nunca tolerará esta decisão. O governo central deveria reconsiderar e retirar a decisão”, disse o porta-voz do partido, Neel Garg, numa conferência de imprensa aqui.