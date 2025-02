A declaração de Mars de Trump levanta questões sobre a missão da lua da NASA

Presidente Donald Trump’s Segundo endereço inaugural Ele foi cheio de uma retórica igual no futuro e a condenação sarcástica de seu antecessor. Um exemplo do primeiro referido à política espacial do presidente.

“E perseguiremos nosso destino manifestado nas estrelas, jogando astronautas americanos para plantar as estrelas e listras no planeta Marte”.

A oração foi conspícua devido à sua falta de menção à lua. O programa Artemis, que Trump começou durante seu primeiro mandato, ficou bem claro que os humanos voltariam à lua primeiro, antes de ir para Marte.

No entanto, Elon Musk, da SpaceX, é agora um dos consultores mais próximos do presidente. Musk não escondeu seu desejo de estabelecer um acordo em Marte. Ele até afirmou que pode enviar as primeiras pessoas para lá em 2028. Essa afirmação, sem dúvida, excitou a imaginação do presidente, daí sua declaração de colocar a bandeira dos EUA no planeta vermelho.

Então, a NASA ainda vai para a lua, ou o governo Trump está se preparando para deixar a lua e enviar astronautas diretamente para Marte?

A promessa de Trump de ir a Marte sem mencionar que a lua causou alguns arranhões e até consternação na mídia. Uma história emPhys.org NotasO que Musk publicou em X: “Estamos diretamente em Marte. A lua é uma distração.

A história também diz que o Congresso provavelmente não ficará satisfeito com esse pivô: “Também é provável que encontre uma oposição difícil no Congresso dos Estados Unidos, onde republicanos e democratas estão interessados ​​em preservar empregos em seus eleitores ligados à exploração do lua.

Não é apenas trabalhar no distrito. Percebemos antes da loucura de uma tumba repentina em relação a Marte, sem passar pela lua. Essa mudança de direção renunciaria aos benefícios científicos e econômicos imediatos que devolveriam a lua. Também arriscaria a humilhação nacional, se os chineses alcançarem seu pouso lunado da tripulação até 2030.

É improvável que os Estados Unidos atinjam um desembarque de Marte da tripulação no final do segundo mandato de Trump. No entanto, a NASA tem uma excelente possibilidade de colocar botas na superfície lunar até 2028. Os Estados Unidos obteriam a vitória política. Trump receberia sua parte da glória.

Até agora, a agência espacial não mostrou nenhuma indicação de um pivô longe da lua e de Marte. NASA recentemente emitiu alguns contratos de estudo Facilitar a logística das operações lunares na década de 2030 para empresas como máquinas intuitivas e origem azul.

O programa comercial de serviços de carga lunarO ritmo está prosseguindoCom a missão Firefly a caminho da lua e um segundo vôo de máquinas intuitivas programadas para o lançamento no final de fevereiro. Artemis II ainda está a caminho de Mid -2016 e Artemis III, o próximo Luna Landing, por um ano depois.

Naturalmente, tudo está sujeito a mudanças. Eu notei antes que a equipe de transição de Trump esteja considerando, entre outras mudanças, retornando à lua e indo para Marte simultaneamente, basicamente tendo botas na superfície lunar e em Marte até 2028, o último ano do segundo governo Trump. É duvidoso que esse programa de exploração de duas trilhas seja duvidoso, dada a dúvida das realidades técnicas e fiscais.

A questão é: quando a nova política de exploração será revelada?

Trump nomeou oficialmente Jared Isaacman, o astronauta multimilionário privado, para se tornar administrador da NASA, um brilhante e fora da área. Isaacman deverá ser confirmado após o público perante o Comitê de Comércio, Ciência e Tecnologia do Senado, presidido por Sen Ted Cruz (R-Texas).

Essas audiências serão uma oportunidade perfeita para transmitir qual será a política de Trump para a exploração espacial. Mesmo importante, será um lugar para o Congresso expressar sua reação a essa política.

Se Trump propõe iniciar um programa de exploração de duas trilhas, certas mudanças e custos de política serão associados a essa mudança. O Congresso continuará com essa mudança? Vamos ver.

O outro fator que afetará a política espacial no futuro será o lançamento bem -sucedido da nova origem de Glenn de Blue. Eric Berger em Ars Technica notou Esse CEO da Musk e da Blue Origin, Jeff Bezos, desenvolveu uma trégua de sua rivalidade espacial, ambos procurando o favor de Trump.

Berger termina seu artigo como este: “Musk está interessado em Marte, e Bezos está mais obcecado pela lua. Por fim, Trump pode dizer aos dois que seguem seus corações, com o governo dos Estados Unidos vindo para a viagem.

Isso não seria algo?

Mark R. Whittington é o autor de “ Por que é tão difícil voltar para a lua? ” assim como “ A lua, Marte e além “E, mais recentemente,” Por que os Estados Unidos retornarão à Lua? “Ele blogou Canto canto.

