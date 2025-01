A declaração do comandante da Marinha é diferente da cena que mostra a ‘espancamento’ no caso do tiroteio contra o patrão da locadora.

Tangerang, VIVA – A área de descanso de 45 quilômetros da rodovia com pedágio Tangerang-Merak testemunhou o trágico incidente que matou o chefe da locadora de automóveis Ilyas Abdurrahman na madrugada de 2 de janeiro de 2025.

Leia também: Filho do chefe da locadora emocionado quando a cena do tiroteio na estrada com pedágio de Tangerang foi reconstruída

Fatos chocantes foram revelados na reconstrução do caso realizada pelo Centro de Polícia Militar Naval (Puspomal) no sábado, 11 de janeiro de 2025.

Os resultados da reconstrução mostram que não houve espancamentos, conforme afirmado anteriormente pelo Comandante do Comando da Frota da República da Indonésia (Pangkoarmada RI), Vice-Almirante do TNI Denih Hendrata.

Leia também: Filho do chefe da locadora assombrado por trauma enquanto tiroteio em rodovia com pedágio de Tangerang é reencenado

Em conferência de imprensa na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, o comandante das Forças Armadas Indonésias afirmou que o tiroteio começou quando um dos suspeitos, Sertu AA, foi espancado por cerca de 15 pessoas na zona.

 Filho do chefe da locadora de carros começa a chorar após ser espancado Foto: Captura de tela do Instagram @lagi.viral

Leia também: Foi revelado que não houve cenas de espancamento na reconstrução do tiroteio do patrão da locadora na rodovia com pedágio de Tangerang.

Porém, citado pela tvOne, os resultados da reconstrução que gravou pelo menos 36 cenas mostram na verdade o contrário. O principal autor, Head Class (Klk) BA, atirou na vítima de dentro do carro sem ameaçar atingir a si mesmo ou ao irmão.

Dois dos filhos da vítima, Rizki Agam e Muhammad Agam, também estiveram presentes na reconstrução juntamente com várias testemunhas e familiares. Rizki Agam revelou que os resultados da reconstrução do local do incidente mostraram que não houve ataque aos perpetradores antes do tiroteio.

“Não, não houve espancamentos, sim. “Como vimos, isso foi feito na cena do crime, então seguiremos o próximo processo”, disse Rizki à tvOne.

Rizki acrescentou que embora a família ainda esteja traumatizada com este incidente, espera que Puspomal possa agir de forma justa e fazer cumprir a lei contra os perpetradores, que são três membros da Marinha da Indonésia, nomeadamente Sertu AA, Sertu RH e Klk BA.

Reconstrução no local do incidente

A reconstituição ocorreu em frente ao minimercado onde ocorreu o incidente. O carro da vítima levado pelo autor do crime e o veículo utilizado pelo suspeito também foram apresentados para corroborar a veracidade do local.

A reconstrução mostra que o autor do crime disparou uma arma do volante do carro quando a vítima se aproximou, sem demonstrar qualquer ameaça física.

O tiroteio ocorreu após a tentativa de Ilyas de recuperar seu carro, que lhe foi tirado pelo inquilino. A vítima já havia pedido ajuda a membros da polícia de Cinangka, mas foi rejeitada.

O filho da vítima também revelou que um dos perpetradores brandiu uma arma de fogo antes de abrir fogo e matar Ilyas.

Versão cronológica do Comandante das Forças Armadas da República da Indonésia

O comandante das Forças Armadas da Indonésia, em conferência de imprensa na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, disse que o incidente começou quando Klk BA viu Sertu AA, que era seu irmão, sendo espancado por cerca de 15 pessoas na área de fuga de KM 45 em Jacarta. Estrada com pedágio de Merak.

Além disso, o comandante do Centro da Polícia Militar Naval (Danpuspomal), Almirante TNI Samista, explicou que apenas um elemento sacou e disparou uma arma, nomeadamente Klk BA.

O tiroteio ocorreu devido a uma situação de emergência quando Sertu AA, que acabava de sair do banheiro, foi confrontado e atacado por vários desconhecidos.

“Foi uma pessoa que executou o tiroteio. “A partir dos resultados da CCTV, pode-se ver que Sertu AA, que saiu do banheiro, foi bloqueado e espancado, depois seu tio, Klk BA, foi baleado para ajudá-lo”, disse o contra-almirante Samista do TNI.

No entanto, os factos dos resultados da reconstrução revelam que não houve sinais de espancamento, tal como expresso na conferência de imprensa. Há forte suspeita de que o tiroteio tenha sido cometido unilateralmente por Klk BA quando a vítima tentava apreender seu veículo.