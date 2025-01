A dedicação do governo do Tennessee à segurança ajudou a aumentar as oportunidades para as mulheres: discurso do governador

O presidente da Câmara, M. Appavu, lê a versão Tamil do discurso do governador preparada pelo governo estadual | Crédito da foto: Arranjo Especial

Tamil Nadu orgulha-se de ser reconhecido como um dos estados mais bem administrados em termos de lei e ordem, de acordo com o discurso do Governador RN Ravi apresentado na Assembleia na segunda-feira (6 de janeiro de 2025). A dedicação do governo à segurança contribuiu significativamente para aumentar as oportunidades de emprego para as mulheres, disse ele.

Embora o Governador tenha deixado a Assembleia alguns minutos depois de iniciar o seu discurso habitual na primeira sessão deste ano, o Presidente M. Appavu leu a versão Tamil do discurso do Governador preparada pelo governo estadual.

“A dedicação do governo à segurança contribuiu significativamente para aumentar as oportunidades de emprego para as mulheres. Como resultado, em particular, 41% de todas as mulheres que trabalham em fábricas na Índia são empregadas pelo Estado. Além disso, a paz e a estabilidade do nosso Estado fizeram dele um destino preferencial para investimentos industriais no país”, afirmou o Governador.

O governo de Tamil Nadu continua a seguir uma política de tolerância zero em relação às drogas e aos narcóticos, disse ele. “Através de ataques frequentes, campanhas especiais antidrogas, campanhas de sensibilização e controlos fronteiriços reforçados, o governo tem feito todos os esforços para conter esta ameaça”, disse o Governador. Assumiu uma postura proativa contra o crime cibernético, empregando tecnologia avançada e métodos de investigação diligentes para rastrear e prender criminosos, disse ele.