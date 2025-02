A delegação do Congresso de Kerala se reúne com o Ministro das Finanças, procura um pacote de 1.000 milhões de rúpias para os agricultores de borracha

O deputado de Lok Sabha, K. Francis George, com MLAs Manz C. Kappan, PJ Joseph e Mons Joseph, ministro das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, em Kottayam no sábado. | Crédito da foto: Ani

Uma delegação do Congresso de Kerala se reuniu no sábado ao Ministro das Finanças do Sindical Nirmala Sitharaman, solicitando um pacote especial de ₹ 1.000 milhões de rúpias para garantir um preço mínimo de apoio de ₹ 250 por kg para borracha natural.

A petição foi apresentada por uma equipe liderada pelo vice -presidente do Congresso de Kerala, Francis George, deputado, quando o ministro visitou Valvoor perto daqui para participar da cerimônia de chamada no IIIT Kottayam. Ao apontar que o centro havia levantado ₹ 7.575 milhões de rúpias no imposto de importação da borracha entre 2019 e 2023, eles disseram que a atribuição de ₹ 1.000 milhões de rúpias desses fundos poderia ajudar a estabilizar os preços da borracha a ₹ 250 por kg e evitar que os agricultores de borracha saem o setor.

Salário dos trabalhadores de Asha

A delegação também instou o ministro a converter o financiamento da lacuna de viabilidade atribuída ao porto de Vizhinjam de um empréstimo a um subsídio. Eles também buscaram um aumento na parte do governo sindical de salários para os trabalhadores da ASHA.

Outra demanda importante levantada durante o estabelecimento de um conselho da JACA para promover o processamento do jaca, uma colheita amplamente cultivada em Kerala. Dados seus benefícios nutricionais e medicinais, o conselho pode facilitar a produção de produtos de jaca de valor de valor, disseram eles.