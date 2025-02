A delegação do Hamas está no Cairo para uma conversa de cessar -fogo

O Hamas disse na nota que sua delegação liderada por Khalil al-Hayya chegou ao Cairo para discutir o acordo sobre o incêndio e libertar reféns com Israel. Haaretz relata isso citando a mídia internacional.

Os mediadores do Catar e do Egito “trabalham intensamente” para resolver a crise que começou no acordo de incêndio em Gaza, a fonte palestina do FP, depois que Israel ameaçou continuar lutando se o Hamas não deixar o refém no fim de semana.

Netanyahu: "Refém grátis ou haverá guerra". Hamas: "Não se Israel não respeitar acordos" O Exército se lembra dos médios. Trump: "O inferno será lançado" a menos que sejam lançados ". Hamas: "As ameaças complicam as coisas". Guterres: "Continue Liberation"

“Os mediadores do Catar e do Egito estão em contato com a parte americana … eles trabalham intensamente para resolver a crise e forçar Israel a realizar um acordo de incêndio humanitário e iniciar negociações para a segunda fase” sobre fogo em Gaza.

O Hamas também agradeceu à Jordânia e ao Egito por recusar o movimento “Movimento Gaza”, como sugeriu o presidente dos EUA, Donald Trump. O Hamas “aprecia as posições de nossos irmãos na Jordânia e no Egito que se recusam a mover nosso povo e trabalhar no plano árabe para reconstruir Gaza sem mover seus habitantes”, disse o Hamas em comunicado.

A Jordânia e o Egito, quando Trump propuseram mover esses 2,4 milhões de habitantes de Gaza, expressaram sua oposição a essa proposta.

Rubio: “Não vamos deixar o Hamas se reconstruir graças ao cessar -fogo”



Para o ministro das Relações Exteriores dos EUA, Marco Rubio, o Hamas não pode se dar ao luxo de reconstruir usando um cessar -fogo com Israel.

“O desafio neste caso é em parte que o Hamas continua a usar suas redes para apresentar armas e se ajudar no contrabando, para reconstruir. Israel não pode pagar”, disse Rubio em entrevista à editora de notícias americana, assumida por Israel o que parece Como um feitiço -em favor da restauração da guerra em Gaza, foi ameaçado pelo primeiro -ministro israelense Benyamin Netanyah e pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

“Israel não pode permitir. Nos últimos dias, o Hamas ameaçou que não deixou os outros três reféns lançados no sábado, alegando que Israel violou a limitação do fluxo, a declaração recusou Jerusalém. Mas, de acordo com Rubio: “Você não pode acreditar em nada sobre o que o Hamas diz”.

O porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Sebastian Fischer, disse: “Nosso apelo e nosso pedido de Hamas é seguir o acordo e entregar mais três prisioneiros no fim de semana”, que entregarão mais três prisioneiros no fim de semana e expressam preocupações sobre o risco de que isso não é, expressa preocupações sobre o risco de que isso não seja respeitado.

“O cessar -fogo é um grande sucesso e deve ser estabilizado para chegar à solução de médio prazo”, acrescentou. Fischer, que enfatizou essas questões, enfatizou que ambas as partes devem seguir os acordos.

“Sisi não irá para os EUA se estiver no programa Trump”



O presidente egípcio Abdel-Fatah, em Sisi, não vai a Washington para conhecer Donald Trump se a agenda da entrevista incluir um plano americano para mostrar palestinos de Gaza: dois recursos de segurança no Cairo anunciaram isso, segundo a mídia de Israel. Mensagem.

Trump convidou Sisi durante um telefonema em fevereiro passado, mas a data do rosto -a data -ainda não foi planejada. O governo egípcio anunciou ontem que queria introduzir um programa orgânico para a reconstrução de uma faixa que “garante os palestinos que permanecem em seu país”.

China e a Liga Árabe rejeitam o plano Trump para Gaza



Mover o palestino de seu território Gaza e na margem oeste da Jordânia é “inaceitável”, disse o secretário geral da Liga Árabe, na quarta -feira, Ahmed Aboul Gheit.

“É inaceitável para o mundo árabe que lutou com essa idéia há 100 anos”, disse Gheit na Cúpula do Governo Mundial em Dubai, quando foi convidado a mover o plano de Donald Trump de mover os habitantes de Gaza.

Gaza “pertence aos palestinos” e a China se opõe à redistribuição “forçada”. É isso que um porta -voz do Ministério das Relações Exteriores das Relações Exteriores repetiu em termos da proposta urgente do presidente Trump de se tornar “Riviera del the Oriente Médio”, transferindo assim os habitantes de Gaza em outros lugares. “Gaza pertence aos palestinos e é parte integrante do território palestino. Durante o briefing diário, somos contra o movimento forçado da população em Gaza ”, disse Jiakun.

Macron no nível Trump: “Gaza não está vazio”



“Gaza não é um país vazio, é um território em que dois milhões de pessoas vivem. Você não pode dizer dois milhões de pessoas: ok, agora você sabe que existe? Você tem que se mudar ”: É uma das declarações durante a entrevista do presidente francês Emmanuel Macron ao transmissor americano da CNN respondeu à pergunta do plano de Donald Trump para Gaza.

Para o chefe de Elysée, que ainda não respondeu ao plano do novo presidente francês de Gaza, a solução para o território destruída pelos 15 meses da guerra deve ser “política” e não “imóveis”.

O projeto “eficaz” para aumentar o território dos milhões de palestinos habitados “não significa automaticamente a falta da população palestina – ele acrescentou Macron – e ao mesmo tempo a Jordânia e Egito”. O presidente francês também repetiu sua “discordância” com o primeiro -ministro israelense Benyamin Netanyah:

“Mais uma vez – sublinhado – declaro que não acredito que uma operação tão maciça que ele tem nos monumentos dos civis é a resposta certa”.

