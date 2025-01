A delegação naval indonésia visita o escritório de Brahmos em Delhi

Nesta imagem fornecida pelo PIB em 27 de janeiro de 2025, o chefe do pessoal da defesa, general Anil Chauhan, durante uma reunião com o chefe da marinha indonésia, o almirante Muhammed Ali, em Nova Délhi. | Crédito da foto: PTI/PIB

No meio de negociações contínuas entre a Índia e a Indonésia para a venda de sistemas de mísseis de cruzeiro supersônicos Brahmos, chefe do mapa do almirante da Marinha da Indonésia, Muhammad Ali, para fortalecer ainda mais a cooperação bilateral na área de defesa e estratégia.

A empresa disse em X que a delegação visitante chefiada pelo almirante Ali interagiu com o Dr. Jaiteerth R. Joshi, CEO e MD Brahmos e outros altos funcionários dos negócios conjuntos. “A delegação foi informada do sistema supersônico de armas Brahmos e de suas capacidades formidáveis. Durante sua interação, os dois partidos trocaram idéias e idéias sobre o fortalecimento da cooperação bilateral na área de defesa e estratégia.

Durante sua visita, o almirante Ali manteve interações bilaterais com o chefe da Marinha da Índia, o almirante Dineh K. Tripathi para aprofundar a cooperação marítima e fortalecer os laços entre vizinhos marítimos de dois cortes, disse a marinha indiana em um comunicado. “As principais áreas de discussão entre os dois líderes navais incluíram progresso em iniciativas conjuntas, como o ‘exercício de Samudra Shakti’, fortalecer a colaboração operacional e enfrentar desafios marítimos compartilhados, incluindo pirataria e outras atividades ilegais no mar”.

O Sr. Ali também visitou vários estabelecimentos navais, incluindo o Information Fusion Center, a Região do Oceano Índico (IFC-Aior) e as armas e sistemas eletrônicos e estabelecimento de engenharia. Ele está em uma visita oficial à Índia como parte da delegação de alto nível que acompanha o Presidente da Indonésia, Pabowo Subánto, que foi o principal convidado no desfile do Dia da República no domingo.

O acordo de US $ 450 milhões para a Brahmos Systems está em estágios avançados de negociações e a Indonésia se tornará o segundo mercado de exportação do sistema de mísseis após as Filipinas, que assinou um acordo de US $ 375 milhões em 2022 para três regimentos da variante anti-cirurgia de o míssil.